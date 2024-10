Kiedy warto zainwestować w przepompownię ścieków? – Eksperci z Lublina odpowiadają

Czym jest przepompownia ścieków?

Przepompownia ścieków to układ, którego zadaniem jest magazynowanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, firm i innych obiektów, a następnie transportowanie ich do sieci kanalizacyjnej, bezpośrednio do oczyszczalni ścieków lub do szamba. Układy tego typu są w dużym stopniu zautomatyzowane i bezobsługowe. Dzięki nim można zadbać o prawidłowe i zgodne z przepisami zarządzanie nieczystościami oraz zredukować ryzyko przedostania się ścieków do środowiska naturalnego.

Kiedy inwestycja w przepompownie ścieków jest wskazana?

Eksperci firmy Biocent wskazują na kilka podstawowych sytuacji, w których inwestycja w przepompownie ścieków - https://biocent.com.pl/jak-dziala-przempompownia-sciekow jest nie tylko wskazana, ale często nawet konieczna. Poniżej opisano je w kilku zdaniach.

Niekorzystne ukształtowanie terenu

Jednym z klasycznych przykładów jest niekorzystne ukształtowanie terenu. Jeżeli występują duże różnice wysokości, to niemożliwe jest przygotowanie właściwych spadków w rurach kanalizacyjnych. Niezbędne jest zamontowanie przepompowni ścieków, która będzie odpowiadała za podnoszenie ścieków na odpowiednią wysokość i transportowanie ich do sieci kanalizacyjnej, szamba lub oczyszczalni.

Transportowanie ścieków na znaczne odległości

Przepompownia ścieków będzie dobrym wyborem również wtedy, gdy trzeba transportować je na spore odległości. W takiej sytuacji budowa rurociągu kanalizacyjnego jest utrudniona i kosztowna, a osiągnięty efekt może pozostawiać wiele do życzenia. Dobrą alternatywą jest przepompownia.

Obszary o wysokim poziomie wód gruntowych

Na terenach podmokłych występuje większe ryzyko zalewania kanalizacji i występowania zjawiska infiltracji wody. W takiej sytuacji przepompownie ścieków pozwolą na zwiększenie kontroli nad transportem ścieków, zmniejszając ryzyko ewentualnych usterek i niekorzystnych zjawisk.

Przeszkody infrastrukturalne

Zdarza się również, że budowa normalnej sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa ze względu na przeszkody infrastrukturalne lub wiązałoby się to z bardzo dużymi nakładami finansowymi (np. wyburzanie zabudowań, prowadzenie ciężkich robót ziemnych). W takiej sytuacji tańszą i sprawdzoną alternatywą może być przepompownia.