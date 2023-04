Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę garażu blaszanego, a może wystarczy zgłoszenie — prawo budowlane

Okazuje się, że kwestia pozwolenia na budowę związana jest z rozmiarem. Jak wiadomo, aby móc wybudować dodatkowy budynek na swojej działce, zazwyczaj wymagane jest pozwolenie na budowę. W przypadku blaszaków właśnie rozmiar konstrukcji jest najbardziej istotny. Prawo budowlane definiuje, że budynek, którego rozmiar nie przekracza 35 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę. Tak więc w praktyce oznacza to, że wszystkie garaże blaszane, których powierzchnia jest mniejsza od 35 m2, mogą zostać postawione na posesji bez pozwolenia.

Nieco inaczej jest w przypadku zgłoszenia budowy. Zgłoszeń zazwyczaj dokonuje się u wójta, starosty, czy prezydenta miasta. Otóż niekiedy proces ten jest konieczny, więc warto dopytać o te kwestie w odpowiednim urzędzie. Niedopilnowanie obowiązku grozić może posądzeniem o samowolę działań budowlanych. Statystyczny czas na dokonanie zgłoszenia do odpowiedniego organu to około 30 dni przed planowanym postawieniem obiektu na posesji (do wniosku m.in. wymagane jest zaświadczenie na temat dysponowania działką itp.) Kiedy po złożeniu wniosku odpowiedni organ nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do budowy konstrukcji.

Nowoczesny garaż blaszany — umiejscowienie na działce oraz podatki

Pomimo że kwestie prawne mamy za sobą, warto dodać kilka słów na temat postawienia garażu w odpowiedniej odległości od granicy działki. Otóż okazuje się, że pomimo iż na budowę nie trzeba pozwolenia, to nie można wybudować konstrukcji w dowolnym miejscu. Najczęściej musi zostać zachowana odpowiednia odległość od granicy działki.

Przykładowo, jeżeli garaż blaszany będzie skierowany wiatą w stronę granicy działki, musi zostać zachowana odległość 4 metrów od tejże granicy. Jeżeli w danej ścianie obiektu nie będzie żadnych otworów, jak wiata, drzwi, okna, garaż można postawić 3 metry od granicy działki. Warto udać się np. do urzędu miasta i dokładnie dopytać o tę kwestię.

Kwestia podatków jest o tyle ciekawa, że popularny blaszak w świetle prawa nie jest definiowany jako obiekt budowlany, gdyż nie jest na stałe związany z gruntem. Nie obejmują go zatem kwestie dotyczące opodatkowania, więc nie trzeba płacić podatków jak za nieruchomość.

Garaż blaszak — jak przygotować się pod budowę

Decydując się na budowę garażu, warto wiedzieć, że do kwestii tej należy się odpowiednio przygotować. Głównie chodzi o samo podłoże, gdzie będzie odbywać się budowa garażu. To najczęściej przyjmuje postać wylewki betonowej. Wiele osób decyduje się właśnie na takie podłoże.

Jeżeli ktoś się pominie ten krok, może postawić popularny blaszak np. na bloczkach betonowych, czy jakiejkolwiek innej powierzchni. Najważniejsze, aby był zachowany poziom, gdyż w innym przypadku blaszany garaż po zmontowaniu zwyczajnie będzie krzywy i może ulec uszkodzeniu.

Kiedy blaszany garaż stanie w określonym miejscu, należy przejść do jego przymocowania. Pomimo solidności są to lekkie konstrukcje, które jeżeli nie będą odpowiednio przymocowane do podłoża, mogą być nie stabilne, np. podczas mocnego wiatru. Bardzo często ekipa montażowa może przeprowadzić mocowanie garażu, jeśli jednak zdecydujemy się na ten krok sami, zaopatrzyć trzeba się w specjalne kotwy mocujące, wiertarkę, wiertło do betonu i stali, jak i duży młotek.

Jakie są zalety i wady blaszanych garaży

Omawiane konstrukcje posiadają bardzo wiele zalet, jednak znajdzie się też kilka wad. Poniżej przedstawiamy przykładowe.

Zalety

Niższa cena względem klasycznego garażu murowanego.

Dowolny wybór rozmiarów, rodzajów blachy i wielu innych kwestii.

Pozwolenie na budowę nie jest potrzebne jeżeli garaż nie będzie większy niż 35 m2.

Nie jest wymagany plan budynku, jak w przypadku murowanego odpowiednika.

Stosunkowo wysoka trwałość konstrukcji.

Możliwość demontażu, bądź przemieszczenia garażu.

Szybkość i łatwość montażu.

Brak potrzeby wybijania fundamentów.

Są to tylko niektóre zalety garaży blaszanych!

Wady

Nagrzewanie się wnętrza podczas upałów.

Niska izolacja akustyczna.

Lekkość konstrukcji, która jeżeli nie zostanie zabezpieczona, może się przemieszczać podczas silnego wiatru.

Słabsze zabezpieczenie względem garaży murowanych.

Kiedy zdecydować się na garaż blaszany

Na garaż blaszany, warto decydować się w przypadku chęci pozyskania ekonomicznym kosztem pomieszczenia gospodarczego, lub na samochód. Jest to bardzo ciekawy odpowiednik murowanego bądź drewnianego budynku podobnego typu. Aktualnie garaże blaszane występują w wielu odsłonach zatem każdy znajdzie coś dla siebie! Natomiast osoby, którym blaszak pozostanie po budowie domu, są prawdziwymi szczęściarzami i mogą zagospodarować go w przydatny sposób! Garaż blaszany to świetnie rozwiązanie!

Gdzie szukać popularnego blaszaka — producent garaży blaszanych

Jeżeli jesteśmy zdecydowani na zakup, najlepiej sprawdzić oferty producentów. Ci, często oferują garaże blaszane, które dostosować można do indywidualnych potrzeb. Na stronach producentów spotkać można specjalne konfiguratory, gdzie sami wybieramy wszelkie kwestie związane z garażem, a kolejno wyświetla się cena za daną konstrukcję.

Warto wiedzieć, że często zamówienie wiązać się może nawet z kilkunastodniowym oczekiwaniem, z uwagi na produkcję garażu. Ogromną zaletą jest to, że w cenie zakupu zawarty jest montaż jak i przywóz konstrukcji.

Podsumowanie

Blaszane garaże to popularne i praktyczne rozwiązania dla wielu osób potrzebujących pomieszczenia na samochód i nie tylko. Wybierać można spośród bardzo wielu rodzajów konstrukcji, które bez trudu dopasujemy, chociażby do ogólnej estetyki obejścia!