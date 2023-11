Kredyt oddłużeniowy – kto może z niego skorzystać?

Czym wyróżnia się kredyt oddłużeniowy?

Termin kredyt oddłużeniowy może powodować pewne nieporozumienia. W Polsce słowo kredyt jest powszechnie kojarzone z usługami bankowymi. Nowe zobowiązanie finansowe, które ma na celu konsolidację istniejących długów, takich jak kredyty hipoteczne, karty kredytowe, limity odnawialne czy chwilówki, jest właściwie nazywane "kredytem konsolidacyjnym". Czym więc jest kredyt oddłużeniowy?

Kredyt oddłużeniowy to popularna nazwa dla pożyczki oddłużeniowej oferowanej przez instytucje pozabankowe osobom, które borykają się z trudnościami w spłacie swoich poprzednich zobowiązań. Firmy pozabankowe, jako podmioty działające poza tradycyjnym sektorem finansowym, przyjmują bardziej elastyczne podejście wobec klientów zadłużonych.

Kredyt oddłużeniowy jest stworzony z myślą o osobach lub firmach znajdujących się w poważnym zadłużeniu, które nie potrafią już radzić sobie z obciążeniem kredytami i pożyczkami. To narzędzie ma na celu przede wszystkim redukcję zadłużenia, a więc jest skierowane do tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Kto może skorzystać z kredytu oddłużeniowego?

Kredyt oddłużeniowy jest skierowany do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z zaległościami, szczególnie o wyższych wartościach, które przewyższają ich możliwości finansowe. Ten rodzaj kredytu jest często wybierany przez osoby, które mają zadłużenia w kilku różnych instytucjach finansowych i nie kwalifikują się do konsolidacji długów.

Kredyt oddłużeniowy to forma wsparcia finansowego, gdzie to kredytobiorca otrzymuje środki niezbędne do spłaty swoich istniejących zobowiązań. W odróżnieniu od kredytu konsolidacyjnego, który wymaga solidnej zdolności kredytowej, ta opcja jest dostępna dla osób w gorszej sytuacji finansowej.

Jak działa kredyt oddłużeniowy?

Kiedy spełniasz kryteria i otrzymujesz kredyt oddłużeniowy, środki z tego kredytu są przeznaczone na spłatę Twoich istniejących zobowiązań finansowych. Otrzymujesz jedno nowe zobowiązanie, które musisz spłacać w regularnych ratach. Ta rata jest zazwyczaj niższa niż suma rat z poprzednich zobowiązań, dzięki czemu spłacanie długów staje się łatwiejsze.

Kredyt oddłużeniowy ma także inne korzyści. Po pierwsze, pomaga uporządkować finanse, ponieważ masz tylko jedno zobowiązanie do spłacenia. Po drugie, niższe oprocentowanie oznacza, że płacisz mniej odsetek, co zmniejsza całkowity koszt zadłużenia. Po trzecie, możesz uniknąć kłopotliwych windykacji i negatywnego wpływu na Twoją historię kredytową, gdy spłacasz swoje zobowiązania.

Pamiętaj, że jeśli masz problemy z długami, warto skonsultować się z ekspertem finansowym. Pomoże Ci on sprawdzić, czy kredyt oddłużeniowy jest odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie. Wesprze także w procesie doboru najkorzystniejszej opcji.