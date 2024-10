Lodówki Samsung – na co zwrócić uwagę przy wyborze modelu?

Wymiary i kolory lodówek Samsung

Poszukiwania lodówki Samsung warto zacząć od określenia jej wymiarów, czyli wysokości i szerokości. Pierwszy parametr jest ważny szczególnie w niskich pomieszczeniach i tych, w których chce się zamontować górne szafki do przechowywania. Drugi sprawdzi się wtedy, gdy urządzenie trzeba ulokować pomiędzy meblami.

Najważniejszą rolę odgrywa jednak pojemność chłodziarki. Sprzęty dzieli się na małe (do 120 litrów), średnie (od 121 do 249 litrów) i duże (od 250 litrów). Wybierając konkretną opcję, trzeba mieć na uwadze potrzeby domowników, a także gabaryty wmontowanej w urządzenie zamrażarki.

Producent oferuje modele o różnych kolorach. Do nowoczesnych, industrialnych czy loftowych wnętrz najlepiej pasują lodówki Samsung czarne. Warto zestawić je z innymi sprzętami w ciemnych odcieniach, by zadbać o spójność aranżacji. Poza tym popularne są także chłodziarki białe, srebrne i grafitowe. Dla zwolenników niestandardowych rozwiązań powstają m.in. niebieskie oraz pomarańczowe opcje.

Na design urządzenia mocno wpływa także liczba drzwiczek. Klienci często szukają promocji na lodówki Samsung side by side. Cechują się one bardzo nowoczesnym wyglądem. Są też bardzo funkcjonalne i pozwalają na wygodne ulokowanie wszystkich artykułów spożywczych.

Samsung – lodówki z dystrybutorami wody

W asortymencie producenta znajdują się chłodziarki z dystrybutorami wody. Pozwala to na dostęp do schłodzonego napoju lub lodu nawet bez konieczności otwierania drzwiczek. Decydując się na taki model, trzeba wiedzieć, że co jakiś czas należy wymienić filtr do lodówki Samsung. Dzięki temu zyskuje się pewność, że ciecz jest odpowiednio oczyszczona i zdatna do picia.

Lodówki Samsung z kostkarką to ogromne udogodnienie dla osób lubiących chłodne napoje. Na szczególną uwagę zasługują warianty z systemem automatycznym, w którym chłodziarka samodzielnie zaciąga wodę z instalacji i nie trzeba pamiętać o ręcznym uzupełnianiu zapasów. Gotowe kostki sprawdzą się także do koktajli, drinków czy deserów.

W przypadku lodówek z wieloma udogodnieniami tym bardziej należy zwrócić uwagę na ich klasę energetyczną. Warto stawiać na modele oznaczone najlepszymi symbolami, ponieważ pozwalają one ograniczyć ilość zużywanej energii, co przekłada się na rachunki za prąd.

Lodówki Samsung – ważne funkcje nowoczesnych modeli

Wiele nowoczesnych urządzeń ma na drzwiczkach niewielkie ekrany. Pomagają one m.in. kontrolować temperaturę wewnątrz chłodziarki, ale to niejedyna ich funkcja. W przypadku awarii symbole na wyświetlaczu lodówki Samsung pozwalają szybko zdiagnozować problem i przeprowadzić skuteczną naprawę. Na szczęście taka potrzeba nie zachodzi zbyt często.

Wszyscy użytkownicy, którym zależy na wyjątkowej wygodzie użytkowania, powinni postawić na modele z systemem zapobiegającym osadzaniu się lodu i szronu na ściankach. Warto pamiętać, że pierwsze uruchomienie lodówki Samsung No Frost może odbyć się po co najmniej kilku godzinach od dostarczenia pod wskazany adres. Jest to związane z przemieszczeniem się oleju i czynnika chłodniczego.

Ponadto powinno się zwrócić uwagę na obecność:

szuflady z kontrolą wilgotności – pozwalają one na dłużej zachować świeżość jedzenia wymagającego specjalnych warunków;

komór świeżości – idealnie nadają się do przechowywania mięsa czy ryb, ponieważ da się w nich ustawić niższą temperaturę;

aplikacji – za pomocą apki steruje się lodówką zdalnie, co pozwala m.in. na wygodne tworzenie list zakupów i kontrolę poziomu chłodzenia.

Lodówka idealnie dopasowana do potrzeb domowników powinna oferować również opcję regulacji ułożenia półek czy zmianę kierunku otwierania drzwi. Zakup chłodziarki to inwestycja na długie lata, więc nie warto oszczędzać na wymarzonych modelach pasujących idealnie do projektu swojej kuchni.