Decydując się na nowy zegarek nie musisz dłużej wybierać modelu, który służy tylko do sprawdzania godziny. Producenci doskonale to rozumieją i nieustannie zaskakują nas nowymi rozwiązaniami, przez co popularność czasomierzy rośnie. Wybór nie zawsze staje się dzięki temu łatwiejszy, podpowiadamy więc jakie marki zegarków damskich są warte uwagi. Zegarki damskie Timex, Daniel Wellington, Balticus, a może Adriatica? Poznaj je bliżej!

Popularne marki zegarków damskich, a wśród nich… Timex

Timex to amerykańska marka, która od lat cieszy się nieustającą popularnością. Wynika to nie tylko ze sprawdzonych komponentów, które wykorzystuje w swoich projektach, ale także ponadczasowego wyglądu. Każda nowoczesna kobieta, która lubi klasyczne dodatki, z łatwością znajdzie w kolekcji Timex model dla siebie. Zegarki odznaczają się elegancką stylistyką, która przepięknie będzie komponować się z inną biżuterią, zakładaną na specjalne okazje. Jednocześnie w katalogu producenta znajdziesz także czasomierze w nieco bardziej casualowym klimacie, a nawet… zegarki sportowe! Jak większość prezentowanych dziś marek także i Timex ma w swoim asortymencie czasomierze męskie. Obejrzysz je tutaj: https://happytime.com.pl/zegarki_meskie/timex.

Zegarki Daniel Wellington dla miłośniczek klasyki i minimalizmu

Jeśli interesują Cię marki zegarków damskich, które zasługują na uwagę, koniecznie musisz poznać czasomierze Daniel Wellington. To stosunkowo świeża marka na rynku, jednak dość szybko zbudowała ona sobie stabilną pozycję w branży. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś to tej marce, bardzo możliwe, że miało to miejsce w publikacji w social mediach, gdyż to właśnie tam producent prężnie działał przez długi czas. To zdecydowanie jeden z ważnych elementów, który miał wpływ na rozwój brandu Daniel Wellington. Dlaczego jednak te zegarki są tak bardzo kochane?

Wiele osób zachwyca się ich minimalistycznym designem. Tarcze nie mają zbędnych zdobień, a zazwyczaj nie ma na nich nawet datownika. Są więc bardzo delikatne, a dzięki temu świetnie komponują się z różnymi paskami czy bransoletami. Możesz je łatwo wymieniać, aby zawsze mieć idealnie dopasowany do stylizacji czasomierz. Zegarki Daniel Wellington to zegarki slim, czyli modele, które mają bardzo cienką kopertę. Prezentują się naprawdę subtelnie, dzięki czemu przepięknie podkreślają kobiece nadgarstki i komponują się z bransoletkami. To modele, które pokocha każda nowoczesna kobieta!

Zegarki damskie Balticus, czyli idealny wybór dla fanek interesującego designu

W naszym zestawieniu prezentującym warte uwagi marki zegarków damskich nie mogło zabraknąć marki wywodzącej się z Polski. Jest nią Balticus, czyli producent, w projektach którego nie brakuje inspiracji Morzem Bałtyckim, ale także i innymi elementami natury. To czasomierze, które zdecydowanie wyróżniają się wśród konkurencji swoimi unikatowymi projektami.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim kolekcja Gwiezdny Pył. Tarcze tych zegarków przypominają rozgwieżdżone nocne niebo i… zdecydowanie ciężko oderwać od nich wzrok! To takie czasomierze, na które chce się po prostu patrzeć, aby zachwycać się ich pięknem. Potwierdza to niezwykła popularność tej serii, która podbiła serce niejednej fanki doskonałego połączenia kunsztu zegarmistrzowskiego i wyróżniających się dodatków.

Warto przyjrzeć się bliżej także zdecydowanie delikatniejszym modelom na bransoletach mesh. Dostępne w wielu różnych wariantach zegarki niezwykle subtelnie podkreślają damskie nadgarstek. Zdecydowanie mają w sobie coś przyciągającego, co sprawia, że nie da się przejść obok nich obojętnie!

Ukochane klasyki z kolekcji Casio

Casio to marka, której wydawałoby się, że nie trzeba nikomu przedstawiać. A jednak wśród wielu nowości na rynku, niektóre osoby nie miały okazji poznać jej zbyt dobrze. Zdecydowanie warto to nadrobić, gdyż w kolekcjach tego japońskiego producenta, zegarek dla siebie znajdzie każda nowoczesna kobieta.

Zegarki damskie Casio wyróżniają się różnorodnością. Możesz zdecydować się na zegarek w stylu retro – w ciekawym kolorze albo ponadczasowym złocie – model casualowy albo bardziej sportowy. Szczególnie ta ostatnia kategoria zasługuje na uwagę, gdyż w niej znajdują się chętnie wybierane G-Shocki, czyli modele o ponadprzeciętnej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia. Poza tymi ważnymi cechami mają jeszcze jedną ogromną zaletę – ciekawy design. Nieco masywna budowa w połączeniu z bogatą kolorystyką i wzornictwem sprawia, że są one zasługującymi na uwagę dodatkami.