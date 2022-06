Najlepsze odmiany czereśni i ich uprawy

Czereśnia Vega

Ogromnym zainteresowaniem ze strony sadowników cieszy się czereśnia Vega. Roślina ta pochodzi z Kanady i jest skrzyżowaniem dwóch odmian - Bing i Victor. Znakomicie nadaje się do amatorskich ogrodów działkowych oraz intensywnych sadów. Zwolennicy ekologii powinni zrezygnować z tej odmiany, ponieważ wymaga ona oprysków. Drzewo ma tendencję do silnego wzrostu. Sztywne konary układają się w efektowną koronę. Odmiana Vega wcześnie wchodzi w okres plonowania, więc szybko możemy się spodziewać aromatycznych owoców. Czereśnie są duże i mają charakterystyczną jasno-żółtą barwę, z delikatnym rumieńcem. Prezentują się niepowtarzalnie i zjawiskowo. Owoce odmiany Vega mają tendencję do pękania i gnicia. Znakomicie nadają się do bezpośredniego spożycia. Można je również wykorzystać do przygotowania przepysznych konfitur.

Czereśnie odmiany Vega dojrzewają szybko. Zbiory z reguły przypadają na lipiec. Czasem jest to czerwiec. Bez problemu można je nieco dłużej przetrzymać na drzewie, ponieważ będą wtedy lepiej wybarwione - oczywiście, jeśli ryzyko deszczu będzie niewielkie. Czereśnia Vega jest niesamowicie odporna na mróz i różnego rodzaju choroby, w tym raka bakteryjnego. To drzewo owocowe nie jest samopłodne. W roli zapylaczy świetnie sprawdzi się odmiana Kordia, Karesowa, czy Ulster.

Czereśnia Burlat

Czereśnia Burlat powszechnie uprawiana jest we Francji, jednak w naszym kraju również cieszy się ogromną popularnością. Doskonale nadaje się do sadów produkcyjnych oraz przydomowych ogrodów. Drzewo rośnie silnie. Konary formują kulistą, gęstą koronę. Odmiana Burlat owocuje regularnie i hojnie. Kwiaty pojawiają się już w kwietniu, natomiast zbiory z reguły przypadają na czerwiec. Można więc śmiało stwierdzić, że czereśnia Burlat to wczesna odmiana. Roślina cechuje się średnią odpornością na mróz oraz choroby kory i drewna. Jest podatna na dziurkowatość liści i moniliozę (konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie).

Czereśnia Burlat rodzi duże, czerwone owoce, o lśniącej skórce. Miąższ jest niezwykle aromatyczny, twardy i bardzo dobry w smaku. Niestety, owoce pod wpływem deszczu mogą pękać. Dodatkowo często są atakowane przez szkodniki i ptaki. Czereśnia Burlat nie jest samopylna, dlatego w sąsiedztwie powinno być posadzona inna odmiana, jak np. Vega, Van, czy Rainier.

Uprawa czereśni w przydomowych ogrodach

W zależności od wybranej odmiany, uprawy czereśni mogą się nieco różnić.

Odmiana Kordia świetnie odnajduje się w żyznej i umiarkowanie wilgotnej glebie, na stanowisku słonecznym. Przed posadzeniem czereśni należy dokładnie przekopać ziemię i usunąć z niej wszelkie chwasty. Wykop pod nasadzenie powinien być na tyle duży, by korzenie swobodnie się zmieściły. Po posadzeniu sadzonkę należy ją obficie podlać. Niezwykle ważnym krokiem jest przycinanie czereśni. W pierwszych latach po posadzeniu przeprowadza się cięcie formujące, zaś w kolejnych cięcie sanitarne, które polega na usuwaniu starych i chorych pędów.

Czereśnia Regina uwielbia żyzną, umiarkowanie wilgotną glebę oraz stanowiska słoneczne. Drzewo najlepiej sadzić wiosną bądź jesienią, gdyż wtedy ma czas, by się przyjąć. Przed posadzeniem również trzeba spulchnić i odchwaścić ziemię. Jeśli zdecydujemy się na posadzenie czereśni jesienią, pamiętajmy, by wokół pnia uformować niewielki kopczyk, który zabezpieczy roślinę przed mrozem. Odmiana Regina nie przepada za cięciem, dlatego należy z niego zrezygnować. Trzeba usuwać tylko chore i stare pędy.

Czereśnię Summit sadzi się wiosną bądź latem. Oczywiście, gleba powinna zostać wcześniej odpowiednio przygotowana. Jeśli potrzebuje ulepszenia, warto wykorzystać kompost. Kluczową rolę odgrywa odpowiedni rozstaw pomiędzy roślinami. Drzewka odmiany Summit nie mogą rosnąć w zbyt bliskiej odległości. Drzewo można przycinać tuż po posadzeniu i w kolejnych latach.

Odmiana Vega najlepiej odnajduje się w żyznej, niekwaśnej i niezbyt wilgotnej glebie. Jeśli podłoże będzie nieodpowiednie, może się po prostu nie przyjąć. Roślinę sadzi się wiosną lub jesienią, gdy jest w stanie spoczynku. Jeśli zdecydujemy się na czereśnię Vega w doniczce, można ją sadzić cały rok. Przycinanie powinno być przeprowadzane systematycznie, aby drzewo mogło efektywnie się rozwijać i owocować.

Czereśnia Burlat rewelacyjnie odnajduje się na stanowiskach zacisznych, osłoniętych od wiatru. Preferuje glebę piaszczysto-gliniastą, żyzną lub o odczynie obojętnym. Roślinę sadzi się wiosną albo jesienią. Na zimę trzeba usypać niewielki kopczyk wokół pnia, by korzenie nie przemarzły. Czereśnia Burlat wymaga regularnego przycinania.

Podsumowanie

Na świecie istnieje setki różnych odmian czereśni. Wszystkie pochodzą od Prunus Avium, czyli czereśni ptasiej - dzikorosnącej rośliny, która występuje w Europie, Azji Mniejszej oraz Kaukazie. W przydomowych sadach często spotyka się następujące odmiany czereśni: Kordia, Regina, Summit, Vega oraz Burlat. Każda z roślin charakteryzuje się innymi zaletami, jednak łączy je jedno - rodzą wyśmienite, soczyste owoce, które rewelacyjnie nadają się do jedzenia prosto z drzewa, jak i dżemów, konfitur, czy domowych wypieków.