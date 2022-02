Najlepsze techniki znakowania odzieży - co poleca ekspert?

Haft komputerowy

Nowoczesny haft komputerowy wykonują specjalne maszyny, którymi steruje komputer. Cały proces jest zautomatyzowany, co sprawia, że efekt będzie niezwykle precyzyjny. Wybierając oznakowanie haftem, możemy być pewni, że logo firmy widniejące na odzieży firmowej stanie się odporne na pranie i prasowanie.

Haft warto wybrać do oznakowania czapek, plecaków, koszulek, polarów, akcesoriów firmowych i reklamowych, a także eleganckiej odzieży biznesowej, która ma pełnić funkcję reprezentacyjną. Wybierajmy go wówczas, gdy chcemy oznakować odzież w znacznie większym nakładzie. Zredukuje to koszty przygotowania programu hafciarskiego.

Haft jest niezwykle elegancką i prestiżową metodą oznakowania, a dzięki dużej ilości dostępnych kolorów, można tworzyć różnokolorowe logotypy. Pamiętajmy jednak, że metoda ta nie pozwoli nam odwzorować przejść tonalnych.

Sitodruk

To metoda, w której tworzy się matrycę sitodrukową oraz wykorzystuje różne farby. W czasie drukowania kolor jest nanoszony na powierzchnię siatki i przeciska się przez wolne oczka prosto na znakowane produkty. Dzięki temu otrzymujemy efektowne nadruki. Farby można mieszać, a to pozwala uzyskać nam zarówno jednokolorowe, jak i wielokolorowe logotypy.

Taki nadruk najlepiej sprawdzi się na bawełnie, poliestrze, tekstyliach takich jak np. torby, bluzy, koszulki i topy. Metoda ta pozwala nam zadrukować duże powierzchnie.

Prawidłowe naniesienie nadruku tą techniką sprawia, że nie ulegnie on zniszczeniu w czasie użytkowania oraz prania, nawet w temperaturach do 80 stopni. Jeżeli jednak planujemy wykonać kolorowe grafiki, będą one opłacalne przy wysokich nakładach druku. Wynika to z konieczności stworzenia odpowiedniej matrycy. Pamiętajmy jednak, że ten rodzaj nadruku stosuje się tylko na materiałach płaskich.

Druk DTG

To nowoczesna technika, druk cyfrowy o niezwykłej precyzji i dokładności. Stosowanie jej, pozwala nam oddać wszystkie elementy projektu, nawet te najdrobniejsze. Wykorzystywana jest najczęściej do znakowania odzieży bawełnianej, np. bluz reklamowych czy koszulek. Odzież reklamowa z nadrukiem metodą DTG sprawdzi się zarówno przy niskim, jak i wysokim nakładzie. To ciekawa alternatywa dla sitodruku.