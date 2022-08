Nie było nas – był las, nie będzie nas – będzie las

Jeśli szukacie miejsca, gdzie otoczy was feeria barw i świateł, zewsząd słychać będzie najnowsze hity piosenki dziecięcej, a na każdym kroku spotykać będziecie plastikowe atrakcje i wielkie show, to… nie jedźcie do Lasu Odkrywców. Ten zupełnie nowy, rodzinny park tematyczny w niczym nie przypomina typowych miejsc rozrywki, które znacie. Jeśli więc jesteście zmęczeni kolorowymi lunaparkami i zgiełkiem tłumów czekających w kolejce do rollercoastera, to w Lesie Odkrywców odnajdziecie swoje miejsce. To bowiem miejsce, które zachwyci każdego miłośnika wypoczynku na łonie natury.

Las Odkrywców to tylko spacer leśną ścieżką, to prawdziwa wyprawa w nieznane! Na sześciu hektarowym obszarze dawnych koszarów wojskowych rozsianych jest prawie 20 atrakcji, które pozwolą młodszym i starszym odkrywcom sprawdzić swoje możliwości w terenie. To wielki przygodowy plac zabaw – znajdują się tu atrakcje sprawnościowe wykorzystujące wyłącznie naturalne elementy, zbudowane z drewna, lin i metalu. Wszystkie są samoobsługowe i intuicyjne – próżno szukać do nich „instrukcji obsługi”. Dzieci i dorośli mogą korzystać z urządzeń według własnego pomysłu i zgodnie z zasadą, że patyk jest zabawką uniwersalną. Atrakcje nie mają także ograniczeń wiekowych ani wzrostowych – każdy może spróbować swoich sił wspinając się, skacząc, czy balansując na leśnych przeszkodach.

A wszystko to w cieniu bujnego lasu, który zachęca do skrycia się w upalne dni. W Lesie Odkrywców można dosłownie poczuć naturę na własnej skórze! Bezpośredni kontakt z leśnym ekosystemem pomaga głębiej odkrywać świat przyrody – dzięki licznym tablicom edukacyjnym i polanom sensorycznym zabawa staje się interaktywną lekcją, której nie zastąpi żaden podręcznik.

Wizytę w Lesie Odkrywców warto urozmaicić, biorąc udział w jednej z aż 4 gier terenowych, dedykowanych dzieciom już od 3 roku życia. Terenowe questy wprowadzą was w klimat prawdziwej przygody! Wasz pobyt będą umilać także animatorzy – wspólnie stworzycie na przykład roślinne dywany i sprawdzicie się podczas Leśnej Olimpiady Sportowej!

Gdy zgłodniejecie po intensywnych przygodach, zajrzyjcie do leśnej restauracji, gdzie czeka na was pyszna domowa kuchnia i przekąski. Po obiedzie nie zapomnijcie wpaść do kawiarni, która zaprasza na dobrą kawę, tradycyjne lody i domowe ciasta. Dla miłośników barbecue w weekendy w ofercie gastronomicznej parku dostępne są także dania z grilla. Jeżeli macie ochotę, zabierzcie ze sobą własne jedzenie i napoje – Las Odkrywców to idealne miejsce na piknik! Istnieje tu także możliwość podgrzania posiłków dla niemowląt.

Po dobrym posiłku czas na sjestę, dlatego w Lesie Odkrywców znajdziecie też strefy relaksu i wypoczynku. Piaszczysta plaża z fontannami, gdzie można się ochłodzić w upalne letnie dni to istny raj dla dzieci! Wisienką na torcie szczęścia jest dla nich kuchnia błotna, w której przygotują tradycyjną zupę z pokrzywy z dodatkiem piasku. Na rodziców szukających odpoczynku czekają wygodne hamaki i leżaki – idealne na popołudniowy relaks przy książce.

Parki tematyczne są coraz popularniejszą formą wypoczynku i rodzinnej integracji, a Las Odkrywców jest tego najlepszym przykładem. To niezwykłe miejsce, w którym wspólnie z całą rodziną dacie się porwać beztroskiej zabawie, docenicie wartość natury i zintegrujecie się, zapominając o codzienności. Sprawdzajcie zatem pogodę, zbierajcie najbliższych i wyruszcie do Lasu Odkrywców, rodzinnego miejsca przygód!

Las Odkrywców w skrócie:

Lokalizacja: Ułęż 215E, 08-504 Ułęż. Woj. Lubelskie, J39M+7W Ułęż, 51°37'05.2"N 22°05'05.3"E

Godziny otwarcia: codziennie 10.00 – 19.00

Czas zwiedzania: 3-7 h, a nawet i cały dzień!

Bilety: Bilety online W kasie

Normalny 50 zł 55 zł

Ulgowy 45 zł 49 zł

Dla maluchów (do 100 cm) 4 zł 5 zł

Dla niepełnosprawnych 8 zł 10 zł

Rodzinny 3 os. 135 zł 145 zł

Rodzinny 2+2 180 zł 195 zł

Bilet z Kartą Dużej Rodziny -10%

Udogodnienia dla gości:

Punkty gastronomiczne

Miejsca odpoczynku

Płatności bezgotówkowe

Odgrzewanie posiłków

Przewijaki dla niemowląt

Miejsce do karmienia niemowląt

Bezpłatny parking

Sklepik z pamiątkami

Kontakt:

+48 507 102 548

kontakt@lasodkrywcow.pl

www.lasodkrywcow.pl