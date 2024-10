Poznaj perspektywę wzroku osób z astygmatyzmem

Co to jest astygmatyzm?

Astygmatyzm, określany inaczej jako niezborność, to wada układu optycznego oka powodująca niewyraźne widzenie. Jest jedną z często diagnozowanych wad wzroku, która bardzo obniża jakość życia i wymusza noszenie okularów lub soczewek kontaktowych. Główną przyczyną astygmatyzmu jest zniekształcenie rogówki lub soczewki ocznej, która zamiast mieć regularny, kulisty kształt, jest wydłużona i przypominają piłkę do rugby. Dolegliwość ta często jest wynikiem genetycznych predyspozycji (może być „podarowana” dziecku w genach przez rodziców). Możliwe jest także występowanie astygmatyzmu nabytego – za zniekształcenie rogówki mogą odpowiadać urazy mechaniczne i przebyte choroby oczu.

Jak widzi osoba z astygmatyzmem?

Najbardziej charakterystycznym objawem niezborności jest zniekształcone, rozmyte widzenie. Osoba cierpiąca na astygmatyzm doświadcza obniżonej ostrości widzenia, na skutek czego obiekty niezależnie od ich odległości są zamglone i zamazane. Niewłaściwa budowa rogówki powoduje, że kontury widzianych przedmiotów (z daleka i z bliska) są niewyraźne lub zdeformowane, co może utrudniać orientację przestrzenną. Nierzadko zdarza się, że astygmatyk widzi linie proste poziome oraz pionowe jako zakręcone, falujące i mimo szczerych chęci nie jest w stanie złapać ostrości obrazu. W niektórych przypadkach pojawia się również problem z widzeniem w ciemności, co utrudnia na przykład prowadzenie samochodu w nocy. Ponadto częstym objawem astygmatyzmu są bóle głowy i uczucie napięcia wokół oczu, nienaturalne mrużenie i tarcie oczu, a także mylenie liter np. „P” z „F”. Astygmatyzm może występować samodzielnie lub równocześnie z innymi wadami, które również mogą wymagać korekcji. Co ciekawe, niezborność bardzo często towarzyszy krótkowzroczności lub nadwzroczności.

Czy astygmatyzm da się wyleczyć?

Astygmatyzm nie jest chorobą, a wadą refrakcji, dlatego w tym przypadku nie mówi się o leczeniu, lecz o korekcji. Pacjenci mają do wyboru kilka metod, z których najczęściej stosowana polega na zastosowaniu okularów lub soczewek kontaktowych. Pamiętaj – tylko specjalista, po zbadaniu Twojego wzroku, jest w stanie stwierdzić, czy zmagasz się z astygmatyzmem i dobrać pomoce optyczne, które najlepiej skorygują Twoją wadę. Bez odpowiedniej korekcji i pomocy lekarza astygmatyzm, jako wada refrakcji, nie może samoczynnie się cofnąć.

Laserowa korekcja astygmatyzmu

Dziś astygmatyzm, podobnie jak wadę krótkowzroczności czy nadwzroczności, można skutecznie usunąć za pomocą technologii laserowej. Warto zauważyć, że coraz więcej osób zmagających się z tą wadą docenia możliwości, jakie daje laserowa korekcja wzroku. Metoda ta jest bezbolesna i od lat z powodzeniem stosowana w chirurgii okulistycznej. W ramach laserowej korekcji wzroku możliwe jest skorygowanie niezborności oka sięgającej około 6 dioptrii, co znacząco poprawia perspektywę lepszego widzenia i komfort życia pacjentów. Trzeba podkreślić, że dzięki interwencji laserowej można raz na zawsze uwolnić się od okularów lub soczewek kontaktowych. Zabieg laserowej korekcji astygmatyzmu zwykle wykonuje się raz w życiu, a efekty tej metody są trwałe. Pacjent widzi dużo wyraźniejszy obraz bezpośrednio po zabiegu, a pełna stabilizacja wzroku następuje z reguły w ciągu kilku tygodni. Pozwala to na szybki powrót do codziennych aktywności. Jeśli chcesz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do zabiegu, skonsultuj się z lekarzem-okulistą.

