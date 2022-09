Pytania, obawy i mity. Pierwsze podsumowanie po przeprowadzonych konsultacjach dla planowanej inwestycji Eko Elektrociepłowni Zadębie.

Pan Zbigniew przyszedł powiedzieć́, że popiera pomysł budowy takiej instalacji w Lublinie. „To technologia przyszłości. To najnowocześniejsze rozwiązania i tylko to pomoże nam się̨ uporać́ ze śmieciami, które produkujemy” – mówi stojąc przy stoisku projektu „Lublin odzyskuje energię.” To był jeden z punktów informacyjno - konsultacyjnych przedsięwzięcia. Do takiego miejsca mógł w ostatnich dniach przyjść́ każdy, kto jest zainteresowany nowym projektem spółki CNT S. A. Spotkania poprzedziła zorganizowana kampania informacyjna w lokalnych mediach. W trakcie konsultacji każdy mieszkaniec miał także możliwość zapisania się na bezpłatny wyjazd studyjny do krakowskiej instalacji, aby na własne oczy przekonać się jak działają funkcjonujące już tego typu elektrociepłownie.

W mijającym tygodniu, punkty informacyjno-konsultacyjne stanęły przy ul. Łabędziej, przed Centrum Spotkania Kultur, przy ulicy Turystycznej 1 i ul. Mełgiewskiej 16D. Eksperci odpowiadali na pytania dotyczące planowanej budowy eko elektrociepłowni. - „Myślę̨, że ludzi przekonają względy środowiskowe. Teraz dużo się̨ mówi o zanieczyszczeniu powietrza, o CO2. Ludzie się̨ tego boją, a nowa elektrociepłownia będzie na pewno bardziej ekologiczna. Tym, co się̨ obawiają̨ powiem tylko, czy tak samo martwią̨ się̨ większymi zanieczyszczeniami emitowanymi przez obecne elektrociepłownie?” - mówi pan Zbigniew. Do punktów konsultacyjnych przychodziło wiele osób z podobnym, jak pan Zbigniew, nastawieniem. Wielu z nich kilka lat spędziło w krajach Europy zachodniej i widzieli na własne oczy, jak działają̨ takie instalacje, jak ta planowana w Lublinie przy ul. Tyszowieckiej 12. Ale były też osoby mające – „Skoro w Lublinie rocznie produkujemy ponad 30 tys. ton odpadów, które należy przerobić́, to przecież̇ instalacja będzie ich potrzebowała znacznie więcej? Skąd będą sprowadzane? - stawiał pytanie jeden z mieszkańców. Przedstawiciel inwestora, Michał Skórski, tłumaczył, „iż odpady pochodzić będą z Lublina i gmin ościennych – tak samo jak te przetwarzane już dzisiaj w instalacji MBP w Lublinie. Ponadto planowana instalacja będzie elastyczna, zarówno jeżeli chodzi o skład paliwa jak i jego kaloryczność. W praktyce pozwalać będzie na przekształcenie w energię odpadów o różnej kaloryczności od 6,5 MJ/kg do 16 MJ/kg, co oznacza wydajność na poziomie od 98 do 150 tys. ton odpadów rocznie. Michał Skórski mówił, że kaloryczność odpadów wzrasta i będzie wzrastać m.in. ze względu na coraz wyższe wymagania dotyczące recyklingu oraz wzrost konsumpcji w regionach rozwijających się. To jest tendencja potwierdzona w skali europejskiej i krajowej. Co do ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Lublina, wzrasta ona nawet o ok. 4-5 % rocznie co oznacza, że w perspektywie 20 lat, tzn. po 15 latach pracy instalacji ilość ta może wzrosnąć nawet do 120 – 140 tys. ton rocznie. Proszę pamiętać, iż planowana inwestycja ma długi okres życia, tj. 35 lat i więcej.”