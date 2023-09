Wywóz gruzu budowlanego: Przepisy i zasady, które musisz znać

Co to jest gruz budowlany?

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. mówi, że odpady budowlane to śmieci powstałe podczas robót budowlanych. Gruz budowlany, zwany również odpadami budowlanymi, to zatem materiały pozostałe podczas budowy, przebudowy lub innych działań związanych z budownictwem. Są to także odpady, które powstają w wyniku rozbiórki starych budynków, wyburzeń, demontażu — prac wykonywanych na placu budowy albo w ramach remontów mieszkań, domów i wielu pozostałych lokali.

Utylizacja gruzu

Gruz generujący się w trakcie robót budowlanych przez podmioty gospodarcze musi być odpowiednio zagospodarowany. Firmy budowlano-remontowe jako wytwórcy gruzu budowlanego odpowiedzialne są za to, by w pobliżu trwających robót pojawił się kontener na gruz. Dzięki temu odpady nie zanieczyszczą gleby, a logistyka związana z utylizacją staje się znacznie ułatwiona. Zapełniony kontener zostaje odebrany z placu budowy, a zawartość trafia najpierw do oczyszczalni, a następnie przekierowywana jest do procesu recyklingowania gruzu na kruszywo budowlane. Dzięki temu wywóz gruzu w Warszawie czy każdym innym mieście idzie w parze z polityką proekologiczną, która kładzie nacisk na odzysk surowców wtórnych.

Odpady budowlane z remontu

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2151) wyłączyła odpady budowlane z definicji odpadów komunalnych. Zamyka to ostatecznie drogę do umieszczania odpadów remontowych w osiedlowych kubłach na śmieci zmieszane. Śmieci z remontu w domu i mieszkaniu nadal jednak mogą zostać zagospodarowywane w ramach systemów gminnych. Oznacza to, że mieszkańcy gospodarstw domowych mogą dostarczyć gruz z remontu do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. PSZOK-i jednak stawiają tutaj warunki. Nierzadko przyjmowane są bowiem tylko niezanieczyszczone frakcje gruzu betonowego, ceglanego i ceramiki. Gruz zmieszany, czyli zawierający również między innymi pozostałe surowce, jak drewno, metal, tworzywa sztuczne itd. można jednak umieścić w kontenerze podobnym do tego, który znajduje się na placu budowy. Osoby prywatne, podobnie jak firmy budowlane, mogą odpłatnie wypożyczyć kontener na odpady budowlane i pozbyć się gruzu w równie łatwy sposób — dzięki firmie wywozowej.

Rodzaje pojemników na gruz

Pojemniki na gruz są bardzo różne. Najpopularniejsze z nich to:

Kontenery na czysty gruz — są to pojemniki, które przeznaczone są na odpady z betonu i cegieł (np. po rozbiórkach betonowych struktur, takich jak ściany, fundamenty, chodniki czy schody) oraz ceramiki (kafli, płytek, niewielkiej ilości armatury łazienkowej).

Kontenery na gruz zmieszany i zanieczyszczony — to pojemniki na pozostałe odpady z prac budowlanych, w tym styropian, watę szklaną, papę, folię malarską itp.

Ważna zasada: W pojemniku na czysty gruz nie można umieszczać innych odpadów niż te, na które jest przeznaczony. Z racji tego, że czysty gruz łatwo się recyklinguje, kontenery tego typu są stosunkowo tanie. Z kolei kontenery na gruz zmieszany są zdecydowanie bardziej uniwersalne, szczególnie podczas remontów, kiedy generują się odpady wielosurowcowe.

Kontener otwarty — bardzo wygodny w użytkowaniu. Brak klap do zamykania sprawia, że kontenery te są łatwe w obsłudze. Użytkownicy mogą łatwo wrzucać gruz i odpady budowlane do kontenera bez potrzeby otwierania lub zamykania klap, co przyspiesza proces załadunku.

Kontenery na gruz zamykane klapami, zwane również kontenerami zamkniętymi do gruzu, dostępne między innymi na gruzo.pl chronią zgromadzony gruz i odpady budowlane przed wpływem czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy wiatr. W niektórych przypadkach, szczególnie jeśli chodzi o remonty budynków wielomieszkaniowych, zaletą kontenerów zamykanych z klapami jest zapewnienie większej prywatności, ponieważ klapy nie pozwalają na widoczność zawartości kontenera.

Ważna zasada: Niezależnie, czy do czynienia mamy z pojemnikiem otwartym, czy zamkniętym, nie wolno przeładowywać kontenera. Umieszczanie na siłę nadmiaru odpadów jest niebezpieczne, a za przepełniony kontener nierzadko trzeba dopłacać. Do wyboru jest wiele pojemności kontenera, tak, aby uniknąć tego typu sytuacji.

Gdzie może stać kontener?

W przypadku budowy domu, sprawa jest oczywista — kontener ustawia się na placu budowy. Jeśli zaś chodzi o remont mieszkania, który nie znajduje się w budynku na prywatnej posesji, kontener ustawić można na terenie wewnętrznego dziedzińca lub przed budynkiem, o ile jest odpowiednio dużo miejsca. O to gdzie bez przeszkód może stanąć kontener warto zapytać władze spółdzielni mieszkaniowej — ważne jest, aby pojemnik nie zastawiał drogi ewakuacyjnej, miejsc dla pojazdów uprzywilejowanych ani bram.

Jeśli remont jest niewielki, zamiast kontenera wynająć można, zajmujący mniej przestrzeni, worek bigbag, który pomieści nawet ponad tonę gruzu.

Gruz budowlany, stał element budowy i remontu, wymaga odpowiedniego zagospodarowania. Warto śledzić aktualne przepisy związane z utylizacją gruzu, tak, aby być pewnym, że postępowanie z odpadami budowlanymi jest zgodne z prawem.