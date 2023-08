Zasady ustalania cen w branży SEO: praktyczny przewodnik

Opłata godzinowa: W tym modelu, usługi są rozliczane na podstawie czasu pracy. Oznacza to, że klienci płacą za każdą godzinę pracy eksperta SEO. Jest to popularny model w przypadku mniejszych projektów lub, gdy wymagane są specjalistyczne usługi, które można łatwo rozliczyć na podstawie czasu pracy.

Abonament miesięczny: Jest to stała, miesięczna opłata za określony pakiet usług SEO. Pakiet ten może obejmować różne usługi, takie jak regularna optymalizacja strony, tworzenie i aktualizowanie treści, monitoring wyników, itp. Jest to najpopularniejszy model rozliczania, ponieważ optymalizacja dla wyszukiwarek to proces ciągły, który wymaga regularnej pracy i monitoringu.