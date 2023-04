150 krzeseł bankietowych i gimbal. Ratusz urządza Krótką 1

– Ogłosiliśmy przetargi na wyposażenie obiektu– mówi Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka Urzędu Miasta. Zlokalizowany dokładnie naprzeciwko magistratu budynek ma służyć Bialskiemu Centrum Kultury. – Znajdzie się tam m.in. pracownia muzyczna, ale też galeria fotograficzna czy sala teatralna– zapowiada urzędniczka.

W sumie, do dyspozycji będzie 700 mkw. powierzchni. Na pierwszym piętrze planowana jest również sala prób z szatnią. A wyżej, będzie m.in. zaplecze administracyjne z biurami dla instruktorów.

Z dokumentów przetargowych wynika, że ratusz szuka mebli, m.in., 150 krzeseł bankietowych do sali teatralnej. Znacznie bogatsze jest zamówienie na sprzęt komputerowy i multimedia. Urzędnicy życzą sobie m.in. 10 laptopów, projektora multimedialnego, 2 aparatów fotograficznych typu bezlusterkowiec, statywu, gimbala do telefonu czy oprogramowania do miksowania wideo na żywo.

Wcześniej, od 1930 roku przy ulicy Krótkiej 1 stała kamienica, której rozbiórka ruszyła w lutym ubiegłego roku. W latach siedemdziesiątych obiekt służył jako Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych. A jeszcze kilka lat temu swoje biura mieli tu m.in. posłowie PiS. „Remonty wykonywano nieregularnie i oszczędnie, co odbiło się na obecnym stanie technicznym budynku. W ostatnich latach wykonano rozbiórkę większości ścian działowych na parterze i części na 1. piętrze” – napisali projektanci w opinii dotyczącej rozbiórki.

Inwestycja wpisuje się w miejski projekt rewitalizacji, który obejmuje więcej prac, na przykład przebudowę targowiska „babski rynek”. Całe przedsięwzięcie opiewa na 24 mln zł, z czego ponad 19 mln zł dołożyła Unia Europejska. Umowa z firmą Dach Styl z Radzynia Podlaskiego na budowę obiektu przy ulicy Krótkiej 1 opiewała na 4, 3 mln zł. Otwarcie zaplanowano na przełomie czerwca i lipca.