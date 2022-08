24 pomysły na Białą Podlaską. Potańcówki, ołtarz czy miejsce do morsowania?

W tym roku pulę środków do podziału zwiększono z 2 mln 6 tys. zł do 2 mln 40 tys. zł. Najwięcej, bo 13, zgromadziła kategoria projektów „małych”. Znajdziemy tu na przykład pomysł organizacji 8 osiedlowych potańcówek zgłoszony przez radnych Zjednoczonej Prawicy, Marka Dzyra i Dariusza Litwiniuka.

– Patrząc na zastój i brak kreatywności w Bialskim Centrum Kultury, chcemy zaproponować coś nowego. Kultura przyjdzie na osiedla – zaznacza radny Marek Dzyr. – Zaplanowaliśmy 8 klimatycznych wieczorków tanecznych z muzyką na żywo – precyzuje Dzyr. Potańcówki miałyby się odbyć na osiedlach: Terebelska, Podmiejska, Sielczyk, Za torami, Orzechówek, Zofilas, Centrum oraz Pokoju.

W ostatnich dniach, autorzy mogli się odwoływać, gdy ocena ich projektu była negatywna. Skorzystali z tego radni Marcin Izdebski (Koalicja Obywatelska) oraz Marek Dzyr (ZP), którzy zgłosili propozycję tężni solankowej i miejsca do morsowania. Po ponownej analizie, zespół do spraw budżetu obywatelskiego, dopuścił projekt do głosowania. – Chcielibyśmy wybudować taki kompleks na łąkach przy tzw. „Grubej Kaśce”, tak aby każdy miał swobodny dostęp do tego miejsca – zaznacza Dzyr, który w sumie jest współautorem dwóch propozycji.

Najdroższymi projektami są m.in. budowa budynku z ołtarzem na cmentarzu komunalnym czy ścieżka rowerowa przy ulicy Okopowej. Oba za 1 mln zł.

– To ma być budynek wielofunkcyjny, a nie tylko ołtarz – precyzuje Edward Borodijuk, radny niezrzeszony, współautor pomysłu.

Drugim wnioskodawcą jest Konrad Afaltowski, prezes miejskiej spółki Zieleń. – Obiekt będzie służył celom administracyjnym, socjalnym, gospodarczym oraz magazynowym. Ma być czynny cały rok. Korzystać będą z niego pracownicy administrujący cmentarzem – precyzuje Borodijuk. A administruje nim właśnie spółka Zieleń. W budynku mają się znaleźć ogólnodostępne sanitariaty i miejsce na ołtarz. – Ogrzewanie ma być w oparciu o technologię fotowoltaiczną i pompy ciepła. A więc to wszystko przesądza o takim kosztorysie. Proszę nie sugerować, że to tylko ołatrz, bo to nieprawda – uprzedza radny.

W piątek rusza głosowanie, które potrwa do 6 września. Głosy można oddawać drogą internetową lub tradycyjną w Urzędzie Miasta. Wyniki będą znane około 4 października. W ubiegłorocznej edycji mieszkańcy oddali ponad 8 tys. głosów, w tym ponad 7 tys. drogą internetową.

Projekty duże:

„Remont chodnika — ul. Kąpielowa” – remont chodnika przy ul. Kąpielowej od Noclegowni do ul. Sidorskiej. „Bezpieczna droga do szkoły” – budowa chodnika przy ul. Lipowej pomiędzy ul. Al.. Jana Pawła II i ul. Podmiejską Ul. Lipowa. „Budynek wielofunkcyjny na cmentarzu komunalnym” – budowa budynku wielofunkcyjnego na cmentarzu komunalnym w ramach, którego powstanie m. in. miejsce na ołtarz, ławeczki, zieleń i oświetlenie (Ul. Cmentarna 4). „STREFA ZDROWIA NAD KRZNĄ – tężnia solankowa oraz miejsce do morsowania” – budowa tężni solankowej oraz drewnianego tarasu do zejścia do rzeki w celu morsowania lub wędkowania, a obok drewnianej wiaty do przebierania się (Ul. Na Skarpie). „Spinamy ścieżki — ścieżka pieszo–rowerowa przy ul. Okopowej” – budowa ścieżki pieszo–rowerowej po północnej stronie ul. Okopowej spinającą ścieżki rowerowe z ul. Terebelskiej i ul. Janowskiej. „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Aleja Jana Pawła II” – wybudowanie odcinka ciągu pieszo–rowerowego z uwzględnieniem mostu po kolejce wąskotorowej.

Projekty średnie:

„Ścieżka biegowa na skarpie” – budowa ścieżki biegowej po obwodzie działki 2227/12 (Ul. Na Skarpie). „Bezpieczne Zielone Miasto — II etap ścieżki rowerowo–dydaktycznej” – rozbudowa istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Akademickiej do ul. Studenckiej i Targowej zakończona wiatą rowerową na terenie ZSO nr 4. „Kieszonkowy park LEGENDY BIALSKIEJ DYDAKTYKI” – instalacja ławek, nasadzenia zieleni, montaż tablicy upamiętniającej legendy bialskiej dydaktyki (Ul. Madler, ul. Łuczyckiej). „Boisko wielofunkcyjne na os. Sielczyk” – budowa boiska wielofunkcyjnego (ul. Sielczyk 10). „Ekologiczny świat AZYLU” – budowa Ekojurty + montaż instalacji fotowoltaicznej + pompy ciepła (ul. Olszowa 4).

Projekty małe: