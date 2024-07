Adriana miała poważny wypadek. Można pomóc w rehabilitacji licealistki

Adriana to uczennica drugiej klasy w IV LO im. Stanisława Staszica. Niestety, dziewczyna miała wypadek, a jego konsekwencją jest nietypowy udar mózgu. Licealistka doznała paraliżu prawej strony ciała. Nie może mówić ani ruszać ręką czy nogą.

„Lekarze mówią, że Adriankę czeka długa droga w leczeniu i rehabilitacji. Z dziecka pełnego energii i uśmiechu, kochającego muzykę i taniec, stała się dziewczynką, która codziennie walczy o powrót do normalności, o każdy najmniejszy ruch, o każdą chwilę bez bólu” - piszą na stronie zbiórki przyjaciele rodziny.

Wiadomo, że dzięki rehabilitacji dziewczyna może odzyskać sprawność. Ale to długi i kosztowny proces. „Każda, nawet najmniejsza kwota, może zrobić ogromną różnicę i przybliżyć Adriankę do odzyskania sprawności. Dlatego z całego serca prosimy Was o wsparcie” - apelują organizatorzy zbiórki. Do tej pory, Adriana była aktywną nastolatką, m.in. tańczyła i grała na fortepianie.

TUTAJ można wesprzeć zbiórkę na rzecz leczenia licealistki.