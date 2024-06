Alkoholowa sprzeczka w Międzyrzecu Podlaskim. Nożownik zaatakował sąsiada

W czwartkowe popołudnie do międzyrzeckiego komisariatu zgłosił się 48-latek, który oświadczył, że dźgnął nożem sąsiada... Na miejsce od razu pojechał patrol Policji, który zastał rannego mężczyznę. Poszkodowanemu mundurowi udzielili pierwszej pomocy, po czym karetką przewieziono go do szpitala.

48-latek, który dokonał tego czynu, był pod wpływem alkoholu – jak się okazało, w chwili zgłoszenia miał ponad 3 promile w organizmie.

- Z ustaleń policjantów wynikało, że tego dnia mężczyźni wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do sprzeczki. Wówczas sprawca ugodził 40-latka nożem – wyjaśnia nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.

48-latek został tymczasowo aresztowany i usłyszał już zarzuty. Grozi mu co najmniej 3 lata więzienia.