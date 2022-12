Atrakcje turystyczne w Białej Podlaskiej. Co warto zobaczyć podczas pobytu?

Ze względu na to, że Biała Podlaska nie jest miejscem szczególnie obleganych przez turystów, wizytę w tym miejscu docenią zwłaszcza osoby na co dzień stroniące od tłumów oraz unikające wypraw w typowo turystyczne miejsca.

O Białej Podlaskiej słów kilka. Co warto wiedzieć o tym mieście, przez wyruszeniem w podróż?

Biała Podlaska to miasto znajdujące się na malowniczym Podlasiu. W dawnych czasach nosiła miano Białej Radziwiłłowskiej, która to nawiązywała do książęcego rodu Radziwiłłów, sprawującego władzę nad tymi terenami. Według legendy, przyrodni brat księcia Władysława Łokietka borykał się z problemami związanym z częstymi najazdami na miasto plemion Jaćwingów. Pewnego dnia przyśnił mu się Archanioł Michał, który wręczył mu ognisty miecz, za pomocą którego miał pokonać wroga. I rzeczywiście tak się stało, a Archanioł w podzięce za wsparcie w walce z nieprzyjacielem został umieszczony w herbie Białej Podlaskiej, na którym widnieje po dziś dzień.

Biała Podlaska to miasto, w którym można skutecznie odpocząć oraz znaleźć upragnioną ciszę i spokój. Nie jest to bowiem typowo turystyczna miejscowość, oblegana przez tłumy. Nie oznacza to jednak, że odwiedzający ją goście będą mieli problemy ze znalezieniem zakwaterowania, czy planowaniem atrakcji na czas pobytu. Aktualnie dostępne w Białej Podlaskiej noclegi bez problemu wyszukamy bowiem za pośrednictwem portalu turystycznego Nocowanie.pl, a wolny czas spędzimy w ciekawy i urozmaicony sposób, korzystając opisanych poniżej miejscowych atrakcji.