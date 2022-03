Biała Podlaska: 11 młodych artystów ze stypendiami

W sumie, w ten sposób doceniono 11 młodych osób. Najwyższe stypendium 2,5 tys. zł trafi do Zuzanny Janik, która zajmuje się śpiewem. Na co dzień uczy się w IV LO im. Stanisława Staszica. – Te pieniądze chcę przeznaczyć na zajęcia wokalne w Szkole Gospel w Warszawie u pana Adama Czapli – mówi nastolatka. – Zamierzam dalej rozwijać w tym kierunku – przyznaje Zuzanna.

Jako 11–latka wystąpiła w programie „The Voice Kids”. Później był jeszcze występ w „Szansie na sukces”. A swoją przygodę ze śpiewem zaczęła w bialskim zespole „Chwilka”.–Obecnie prowadzę swój kanał na YouTube, gdzie zamieszczam covery– opowiada. W przyszłości zamierza studiować medycynę lub weterynarię. Z kolei, Aleksandra Hryciuk (stypendium 1300 zł) oraz Julia Kozik (stypendium 1200) zostały docenione za swoją twórczość plastyczną. – Malowanie to moja pasja. Za pieniądze chcę kupić materiały, bo gromadzę portfolio na studia – zdradza Aleksandra. Julia też ma już plan. – Za stypendium chcę kupić prasę do linorytu. To nie jest łatwa technika – przyznaje. W przyszłości chce studiować grafikę.

Kandydaci we wniosku musieli przedstawić dokładny opis projektu, swoje portfolio i przynajmniej jedną rekomendację.– To już tradycja, że doceniamy tych najbardziej uzdolnionych artystów z różnych dziedzin – przyznaje prezydent Michał Litwiniuk (PO). – Wielu z tych młodych ludzi rozwija się w miejskich instytucjach kultury. Finansowe wsparcie na pewno jest pomocne dla młodego człowieka – uważa prezydent. Pierwsze stypendia artystyczne miasto przyznało w 2015 roku.

Tegoroczni stypendyści: