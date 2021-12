Czy 400 ton soli wystarczy, by zima nie zaskoczyła?

Od niedzieli w powiecie bialskim utrzymują się opady śniegu. Biało będzie jeszcze przez kilka dni. Niska temperatura spowodowała, że na wielu drogach regionu było ślisko.

– W ciągu dwóch dni na terenie powiatu bialskiego doszło do 15 kolizji drogowych – mówi komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzecznik bialskiej policji. Ich przyczyny były różne. – Między innymi nieustąpienie pierwszeństwa, kolizje parkingowe, ale też niedostosowanie prędkości do obowiązujących warunków – przyznaje rzecznik. Policjanci apelują o zdjęcie nogi z gazu. – W takich warunkach szczególnie ważne jest dostosowanie stylu jazdy do panującej aury – zauważa Salczynska-Pyrchla.

Z kolei, na ulicach Białej Podlaskiej od niedzieli widać już pracujące solarki. Tego dnia wyjechało 8 z nich. W nocy działały też ekipy odśnieżające chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

W tym sezonie za zimowe utrzymanie dróg odpowiada konsorcjum bialskich firm: Tre-Dromu, Transbetu oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi krajowe i wojewódzkie, następnie arterie miejskie i ulice osiedlowe.

– Konsorcjum dysponuje 8 pługosolarkami, 3 koparko-ładowarkami, 1 pługopiaskarką, 3 pługami odśnieżnymi oraz 1 równiarką – precyzuje Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w bialskim magistracie. – Firmy na własny koszt zapewniają niezbędne materiały do prowadzenia akcji, m.in. sól, mieszankę piaskowo-solną oraz piasek – dodaje pani naczelnik. Zapas soli to 400 ton, a mieszanki piaskowo-solnej 70 ton.

Na zimowe utrzymanie dróg w tym i w przyszłym roku miasto zamierza wydać 3,6 mln zł.