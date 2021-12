Biała Podlaska. Jak ma się rozwijać lokalny biznes?

Już wiadomo, że odbędzie się 27 czerwca w międzynarodowy dzień przedsiębiorczości. – Potrzebna jest dyskusja o rozwoju regionu, ale nie takim krótkoterminowym, tylko takim na kolejne 10 czy 20 lat – uważa profesor Jerzy Nitychoruk, rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. To właśnie tutaj odbędzie się kongres. – W tym roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z uczelnią – przyznaje z kolei Jarosław Łepecki, prezes Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, która skupia lokalny biznes. – Doszliśmy do wniosku, że PSW będzie idealnym partnerem, bo może wnieść duży wkład merytoryczny – dodaje Łepecki.

Organizatorzy chcą zaprosić do udziału naukowców, polityków i liderów z różnych środowisk. – Na pewno będziemy chcieli aby znani ekonomiści przedstawili makroekonomiczną perspektywę rozwoju logistyki w naszym regionie – tłumaczy prezes izby. W jego ocenie, port przeładunkowy w Małaszewiczach i planowana autostrada A2 wręcz wymuszają podjęcie dyskusji na ten temat. – Ale to wszystko musi być obudowane inwestycjami firm z sektora prywatnego. Różne terminale przeładunkowe już funkcjonują, ale powinny powstawać nadal, by dobrze cały ten potencjał Jedwabnego Szlaku wykorzystać – podkreśla Łepecki. Jego zdaniem, to „ostania chwila” by się tym zająć. – Jeśli zaś mowa o autostradzie, to należy zadbać o połączenia z lokalną siecią dróg, tak by te towary mogły dalej jechać – dodaje.

Bialskopodlaska Izba Gospodarcza nastawia się na 250 uczestników kongresu. – Liczymy, że połowa to będą przedstawiciele regionalnego biznesu, bo zależy nam aby ich głos też był znaczący i wysłuchamy prze liderów, którzy podejmują decyzje, dotyczące nas, przedsiębiorców – tłumaczy Jarosław Łepecki.