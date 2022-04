Biała Podlaska: Finansowe kłopoty inwestycji przy ulicy Krótkiej

Chodzi o kamienicę przy ulicy Krótkiej, w ścisłym centrum miasta. Budynek został już rozebrany, a w jego miejscu ma powstać nowy obiekt służący Bialskiemu Centrum Kultury. Ale o zwrot nieruchomości dopominają się spadkobiercy dawnych właścicieli. To oni skierowali pisma m.in. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, a ta w lutym wszczęła kontrolę.

Urzędnicy marszałka analizowali dokumentację „zamówienia publicznego pod nazwą rozbiórka i budowa budynku usług kulturalnych przy ul. Krótkiej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wody kanalizacji sanitarnej i deszczowej ”. To cześć większego programu miejskiej rewitalizacji dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pod koniec marca do bialskiego magistratu spłynęła informacja pokontrolna. Urzędnicy wnieśli do niej zastrzeżenia. Ale okazuje się, że to nic nie dało. - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym podtrzymała swoje ustalenia stwierdzając, iż zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez posłużenie się odwołaniem do produktów dostarczanych przez konkretnego producenta- tłumaczy Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka województwa lubelskiego.

To w ocenie kontrolujących, jest naruszeniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”. - Zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zauważa Małecki. Biorąc pod uwagę te ustalenia i powołując się na Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 roku (w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień) Instytucja Zarządzająca RPO stwierdziła, iż wydatki poniesione w ramach umowy na inwestycję przy ulicy Krótkiej mają podlegać pomniejszeniu o 5 proc.- Wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń- zaznacza rzecznik.

Zadanie oszacowano na 4,3 mln zł. Co oznacza pomniejszenie o 5 proc.? - W związku z tym, że wydatki poniesione na podstawie umowy z wykonawcą nie zostały jeszcze przedstawione do refundacji, a co za tym idzie nie mamy na ten moment wiedzy, czy wszystkie jej elementy będą objęte kwalifikowalnością, kwotę korekty należałoby odnosić do wartości kosztów w aktualnym wniosku o dofinansowanie, czyli 3,7 mln zł. Korekta 5 proc. od powyższej kwoty daje na teraz 174 tys. 141 zł dofinansowania- wylicza Małecki.

Ostateczne, ta kwota może jednak ule zmianie.

Urzędnicy z Białej Podlaskiej odpowiadają, że znają „praktykę kwestionowania podczas kontroli Urzędu Marszałkowskiego niektórych zapisów dokumentacji projektowych” ­ tworzonych przez zewnętrzne specjalistyczne firmy architektoniczne. - Nawet pomimo tego, iż w ocenie wielu specjalistów te firmy w sposób prawidłowy realizują te zlecenia, zwłaszcza w kontekście niemożliwych do obejścia technicznych uwarunkowań wykonywania inwestycji - podkreśla Marek Chmiel, kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta. - Jednak kontrolerzy Urzędu Marszałkowskiego kwalifikują te okoliczności inaczej. Dobrym obyczajem samorządów jest niekwestionowania decyzji instytucji pośredniczącej w realizacji projektów z RPO- stwierdza kierownik referatu.

Nieruchomość z 1930 roku przy ulicy Krótkiej 1 w 1950 roku wywłaszczono i uznano za własność Skarbu Państwa. Toczy się jednak postępowanie administracyjne o jej zwrot. Upominają się o to spadkobiercy dawnych właścicieli, którzy w 1946 roku nabyli udziały kamienicy.