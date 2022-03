Biała Podlaska. Pomagają osobom z autyzmem, teraz użyczają miejsca Ukraińcom

To miejsca przygotowane w porozumienia samorządem. Obecnie, wszystkie są zajęte.

– W naszych pomieszczeniach schronienie znalazło czterdzieści osób – mówi Anna Chwałek, prezes Wspólnego Świata, stowarzyszenia który na co dzień pomaga osobom z autyzmem.

Niedawno otwarto tu kolejne obiekty Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, w którym teraz zakwaterowali się Ukraińcy. – Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej za ogromny odzew i chęć pomocy naszemu stowarzyszeniu – przyznaje Chwałek. – Na co dzień pomagamy innym i przywykliśmy do naszych działań, ale pomaganie tym, którzy uciekają przed wojną to nowe i bardzo poruszające doświadczenie – nie ukrywa szefowa stowarzyszenia.

Potrzeba jeszcze środków czystości czy żywności pakowanej hermetycznie, z długim terminem przydatności do spożycia. Wszystko trafi do Ukraińców, wśród których są też dzieci.

90 miejsc miasto zabezpieczyło też w hotelu pracowniczym firmy Edwood. Tutaj wciąż potrzeba m.in. środków higienicznych, apteczek, pościeli, ręczników, proszków do prania.

– Osoby, które chcą wesprzeć uchodźców mogą zostawiać swoje dary w całodobowym punkcie zbiórki w siedzibie Straży Miejskiej przy Al. Tysiąclecia 22, skąd na bieżąco przewozimy je do miejsca kwaterunku – zaznacza Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka magistratu.