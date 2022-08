Biała Podlaska: Szkoła muzyczna popiera dyrektora. Poseł PiS interweniuje, a ministerstwo się wycofa?

Z końcem sierpnia kończy się 5-letnia kadencja dotychczasowego dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina. Tak jak w poprzednich latach, Waldemar Robak przystąpił do konkursu. Rozpisuje go Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego kandydatura była jedyna. Tyle że instytucja uznała postępowanie konkursowe za nierozstrzygnięte i zaproponowała swojego kandydata z zewnątrz.

– Powody formalne, które uniemożliwiły przeprowadzenie dalszego postępowania konkursowego, to brak przekazania przez kandydata dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – usłyszeliśmy kilka dni temu w biurze prasowym resortu.

Poruszone taką informacją środowisko nauczycieli, rodziców i uczniów zorganizowało w piątek koncert w ramach solidarności z Waldemarem Robakiem, który kieruje placówką od 25 lat. – Pan dyrektor tworzy atmosferę. Jest otwarty na potrzeby rodziców i dzieci. Ta szkoła dzięki temu kwitnie – uważa Anna Czeczko, której trójka dzieci tu uczęszcza.

W koncercie wystąpili obecni wychowankowie, jak i absolwenci. – Spędziłyśmy w tej szkole 12 lat. To był nasz drugi dom. Miałyśmy zajęcia codziennie. To kawał życia, dlatego mamy wielki sentyment – przyznają Kinga Czeczko i Julia Połynko, które 2 lata temu opuściły już mury bialskiej placówki. – Dyrektor nadal wita absolwentów z otwartymi rękoma. To taki ojciec założyciel i filar, który wszystko spaja – zaznacza Kinga, która kontynuuje naukę na Akademii Muzycznej w Łodzi.

Nieoczekiwanie podczas koncertu głos zabrał poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) z Białej Podlaskiej. – Wiem, że szkoła ma wielu przyjaciół i ten koncert to pokazuje. Wspólnie z senatorem Grzegorzem Biereckim udało nam się wyjaśnić te nieporozumienia związane z konkursem – stwierdził Stefaniuk, tłumacząc, że „był impulsem, by dyrektor był dalej kapitanem na tym muzycznym statku”.

Dyrektora Waldemara Robaka na koncercie zabrakło, bo przebywa na zaplanowanym wcześniej urlopie. – Będę miał pewność zmiany decyzji ministerstwa, gdy otrzymam potwierdzenie na piśmie – mówi nam dyrektor. Przyznaje też, że jest wzruszony koncertem i ogromem pracy, jako włożyli organizatorzy.

W szkole muzycznej uczy się ok. 200 uczniów. Waldemar Robak pracuje tu od 1986 roku, a od 1997 roku nieprzerwanie jest jej dyrektorem.