Biała Podlaska: Za kilka miesięcy rodzina zastępcza wprowadzi się do pierwszego rodzinnego domu dziecka

W grudniu 2020 roku urzędnicy podpisali umowę na remont budynku przy ulicy Kolejowej 21 z firmą Krymar z Janowa Podlaskiego. Wszystko miało kosztować 713 tys. zł. Wówczas zapowiadano, że prace potrwają do lipca 2021 roku.

– Prace budowlane zostały już odebrane. Mamy funkcjonalny, czterokondygnacyjny budynek z użytkową piwnicą i poddaszem, do którego mamy już chętną rodzinę zastępczą – mówi Ewa Borkowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Trzeba jeszcze odpowiednio doposażyć placówkę. – To wymaga czasu, bo znajdą się tam m.in. meble robione na wymiar – tłumaczy Borkowska. W sumie, to kilkanaście pomieszczeń. – Ustawa przewiduje, że w takim domu może zamieszkać do 8 osób – dodaje pani dyrektor.

Plan jest taki, że placówka zacznie działać w drugim kwartale tego roku. – Ma ona zapewnić miejsca dzieciom umieszczanym decyzją sądu w rodzinnej pieczy zastępczej – tłumaczą urzędnicy.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem, budynek został rozbudowany i ocieplony. Wymianie podlegał też dach oraz okna. Konieczna była zmiana układu pomieszczeń w środku. Poza tym, na dachu miała pojawić się instalacja fotowoltaiczna.

Obiekt kilka lat temu miasto otrzymało od wojewody lubelskiego. Wcześniej mieściła się tu Powiatowa Inspekcja Pracy. Pod koniec ubiegłego roku, w Białej Podlaskiej było blisko 60 rodzin zastępczych, w których wychowywało się ponad 90 dzieci. Jednak ponad 20 wciąż przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kandydaci na rodzinę zastępczą muszą m.in. przejść szkolenie organizowane przez MOPS.

Remont budynku na potrzeby rodzinnego domu dziecka jest jednym z elementów rewitalizacji, na którą samorząd dostał aż 19 mln zł dofinansowania unijnego i z budżetu państwa. Na tym jednak nie koniec. Samorząd planuje powołać jeszcze rodzinny dom pomocy. Kilka dni temu pozyskał na ten cel ponad 322 tys. zł ministerialnego dofinansowania. Taka placówka przeznaczona jest dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.