Bialska uczelnia chce kształcić Ukrainki. "Przygotowanie do zadań militarno-obronnych"

Studia mają ruszyć od nowego roku akademickiego, ale już 1 kwietnia rozpocznie się kampania rekrutacyjna.

– W związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę masa młodych osób ucieka przed wojną. A jak wiadomo, większość uchodźców stanowią młode kobiety – mówi dr Anna Bodasińska, prodziekan ds. rozwoju uczelni. – Wyszliśmy z założenia, że w obecnej sytuacji niezwykle ważne dla ukraińskich kobiet jest przygotowanie ich do zadań sprawnościowych i militarno-obronnych – tłumaczy.

Poza tym, z obserwacji AWF wynika, że dziewczęta, które decydują się „na założenie munduru”, odznaczają się wysokim poziomem dzielności, waleczności i determinacji.

– Na tym kierunku mamy też kadrę, która biegle posługuje się językiem rosyjskim, co z pewnością ułatwi proces kształcenia – zauważa pani prodziekan. Jej zdaniem, na świecie dostrzega się „feminizację” takich kierunków studiów. – Coraz więcej formacji militarnych i obronnych widzi już potencjał kobiet, uwzględniając je podczas działań rekrutacyjnych – podkreśla Bodasińska.

Na początek AWF chce przyjąć 30 osób. – Jeśli zainteresowanie ofertą będzie większe, nasza uczelnia ma możliwości, by przyjąć więcej osób. Jesteśmy przygotowani zarówno kadrowo, jak i pod względem bazy dydaktyczno-sportowej, wsparcia stypendialnego czy miejsc w domach studenta – dodaje prodziekan.

Pomysł ze studiami dla Ukrainek jest nowy, ale zainteresowanie już widać. – Docierają do nas sygnały, że są osoby, które chętnie skorzystałyby z proponowanej oferty. Poza tym, dzwonią do nas ci, którzy goszczą w swoich domach rodziny ukraińskie, z młodymi ludźmi w wieku studenckim – tłumaczy Bodasińska. – Spróbujemy dotrzeć do kandydatek narodowości ukraińskiej poprzez różne działania promocyjne – zapowiada.

W programie studiów są zajęcia m.in. ze strzelectwa, samoobrony, walki wręcz z bronią̨, technik przetrwania czy ratownictwa wodnego.

Obecnie w bialskiej filii AWF studiuje 15 Ukraińców. Więcej, bo 86 młodych osób z Ukrainy, kształci się w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.