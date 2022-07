Powiat bialski. Czy rządowy program zmieni popegeerowską rzeczywistość?

Samorządy najczęściej wnioskowały o budowę dróg na swoich popegeerowskich terenach. Gmina Rokitno wybuduje na przykład drogę do pałacu w Cieleśnicy. A Janów Podlaski zadba o alternatywy dojazd do stadniny koni. Z kolei, budżet gminy Piszczac zasili blisko 3 mln zł.

– Wymienimy oświetlenie sodowe na ledowe. To ok. 800 opraw. Dodatkowo, zamontujemy też nowe lampy, tam, gdzie ich brakuje. To przyniesie nam nawet 40-procentowe oszczędności, a to ważne bo koszty energii bardzo rosną – przyznaje wójt Kamil Kożuchowski.

Za te rządowe wsparcie samorząd wybuduje jeszcze drogi w Połoskach. – Na terenie gminy mieliśmy dwa PGR–y, właśnie w Połoskach Nowych i Starych. Po przekształceniach większość budynków i gruntów znalazła się w rękach prywatnych – zaznacza Kożuchowski. Pozostały m.in. bloki, garaże i infrastruktura wodno–kanalizacyjna. – Kilka lat temu zmodernizowaliśmy ujęcie wody. W planach mamy również inwestycję przy oczyszczalni ścieków – zapowiada wójt.

W jego ocenie, obraz popegeerowskich wsi znacznie się zmienił na przestrzeni lat. – Gdy PGR-y upadły, mogliśmy obserwować skrajną biedę w tych miejscach, teraz są już nowi mieszkańcy, niektórzy się wyprowadzają, inni sprowadzają. To już inne społeczności – zaznacza Kożuchowski.

Nadbużańska gmina Sławatycze za 2 mln zł rozbuduje wiejską świetlicę w Jabłecznej. – Na wsi to centrum życia kulturalnego. Tam siedzibę mają filia biblioteki i jednostka OSP, ale również koła gospodyń wiejskich się tam spotykają – opowiada wójt Arkadiusz Misztal. – To trafiony program, bo po upadkach PGR-ów dostęp do wszelkich dóbr był dla tych mieszkańców utrudniony.

Poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) z Białej Podlaskiej przyznaje, że lobbował za środkami dla gmin z regionu północnej Lubelszczyzny. – To ważne, by przywracać godność do terenów do tej pory zapomnianych. Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu i nierówności – tłumaczy parlamentarzysta. Jego zdaniem, rządowe środki pomogą "wyciągnąć samorządy z kryzysu" spowodowanego m.in. inflacją czy pandemią. – Polski Ład będzie kontynuowany. Być może nawet jesienią będzie kolejna edycja. Dlatego zachęcam samorządy by przygotowywały projekty i były na to gotowe – sugeruje Stefaniuk. Do samorządów Lubelszczyzny z tego programu trafiło blisko 260 milionów złotych.

* Powiat i gminy powiatu bialskiego otrzymały łącznie: 16 820 000 zł:

Powiat bialski: Przebudowa dróg powiatowych nr 1055L Piszczac–Zahorów i 1056L Kodeń – Tuczna – Bokinka Pańska – Łomazy – 3 500 000 zł

Gmina Janów Podlaski: Budowa drogi gminnej nr 100072L w Janowie Podlaskim – 2 500 000 zł

Gmina Kodeń: Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich Kostomłoty (Osada) i Dobratycze – 1 960 000 zł

Gmina Leśna Podlaska: Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Leśna Podlaska – 1 960 000 zł

Gmina Piszczac: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1055L na terenie Gminy Piszczac – 1 000 000 zł

Gmina Piszczac: Wymiana istniejących opraw na oprawy LED oraz budowa wydzielonego oświetlenia na terenie gminy Piszczac – 1 900 000 zł

Gmina Rokitno: Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica – Pałac – 2 000 000 zł

Gmina Sławatycze: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłeczna – 2 000 000 zł