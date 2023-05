Delegacja służbowa prezydenta: spotkanie z Tuskiem i zakupy w Decathlonie

Radni mają jednak wątpliwości, czy tak powinien wyglądać transparentny i oszczędny urząd.

– Nikomu nie można zabronić prowadzenia aktywności politycznej, ale jeśli już uczestniczy się w takich wiecach, to nie w godzinach pracy – uważa Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), przewodniczący Rady Miasta. – Poza tym, najbardziej jasne i przejrzyste jest to wtedy, gdy robi się to w ramach urlopu i na własny koszt. Ja tak zawsze postępowałem – zaznacza Broniewicz.

W jego ocenie, dokumenty potwierdzające delegację służbową do Lublina są niekompletne.

– Jest tam karta drogowa i liczba kilometrów. Pod tym powinny być podpięte „delegacje” pana Litwiniuka i Sosnowskiego – precyzuje przewodniczący. Dziwi się też z innego powodu. – Od kiedy mamy jakieś interesy do robienia z Lublinem? – zastanawia się Broniewicz. Jego zdaniem, prezydent powinien przeprosić mieszkańców i pokryć koszty wyjazdu z własnej kieszeni. – Czy trzeba jechać aż do Lublina by wybierać nagrody w Decathlonie? Czy prezydent nie ma od tego pracowników urzędu? – dopytuje jeszcze przewodniczący.

Tymczasem, ratusz zamiast odpowiedzi, zarzuca radnym hejterskie zapędy. – Nie pierwszy raz pan Bogusław Broniewicz komentuje sprawy rzekomo sensacyjne, których jednak „sensacyjność” nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. Gdyby panowie radni rzeczywiście zainteresowani byli powodem tego wyjazdu i celem spotkań, a nie internetowym hejtem, po prostu mogliby zapytać o to pana prezydenta. Wyszedł z tego kapiszon – uważa Kuc–Stefaniuk.

Inaczej widzi to lubelska Fundacja Wolności, która m.in. analizuje zasady jawności i dobrego rządzenia w samorządach lokalnych.

– Jeśli pan Litwiniuk nie reprezentował podczas tego spotkania samorządu miasta Biała Podlaska, to nie miał prawa do finansowania kosztów wyjazdu z pieniędzy publicznych. Powinien je zwrócić, bo taki wydatek może zostać podważony choćby przez Regionalną Izbę Obrachunkową – tłumaczy Krzysztof Jakubowski, szef fundacji.