Mama Eryka: Mógł mieć dziewczynę, założyć rodzinę i żyć... Marsz ulicami Zamościa

Dziękuję, że jesteście – tymi słowami Iwona Romanowska, mama tragicznie zmarłego Eryka zwróciła się do kilku tysięcy osób, które zgromadziły się, by wziąć udział w marszu przeciwko przemocy. A później na ich czele przeszła ulicami Zamościa do miejsca, gdzie we wtorek po południu jej syn został śmiertelnie pobity.