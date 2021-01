Na FB parafii w Wisznicach o "satanistycznych szczepionkach z martwych dzieci". Interweniowali wierni

Kontrowersyjne treści zniknęły po interwencji parafian, ale wcześniej co najmniej przez kilkanaście godzin widniały na Facebooku parafii w Wisznicach. – Przecież to skandal. Jak można wciskać takie brednie ludziom! Ktoś powinien za to odpowiedzieć, bo to jest niedopuszczalne – uważa pani Anna, mieszkanka gminy Wisznice.

Post był kopią czyjejś wypowiedzi w grupie „Któż jak Bóg” o tym, że „każdy prawdziwy katolik powinien wiedzieć, że przyjmowanie szczepionek, które są z martwych dzieci zabitych w aborcji to czysty satanizm”, a dalej jeszcze można było przeczytać, że „przyjmowanie tej szczepionki to grzech”.

Kiedy wpis zniknął, parafia wydała oświadczenie, że „nie bierze odpowiedzialności za umieszczony na Facebooku parafialnym post dotyczący szczepionki przeciwko koronawirusowi”. – Nie wiem kto to umieścił, ale nie był to żaden z księży. Ktoś to zrobił na własną rękę – odpowiada nam ks. Jan Pieńkosz proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Wisznicach. – Nie była to opinia kościoła czy proboszcza – dodaje.

Ale pani Anna uważa, że księża muszą wiedzieć, co jest umieszczane na profilu ich parafii. – Byłoby dziwne gdyby tak nie było. Wpis zniknął po interwencji mieszkańców do proboszcza, więc to chyba jasne. Nikt nie zmusza nikogo do szczepienia, ale rozsiewanie tak idiotycznych informacji i szkodliwych dla wiernych, jest niedopuszczalne – podkreśla mieszkanka.

Co na to Kuria Siedlecka? – Każdy, kto korzysta z Facebooka, doskonale wie, że nie ma się wpływu na opnie zamieszczane na stronach od nas niezależnych – podkreśla ks. Jacek Wł. Świątek rzecznik prasowy kurii. – Kwerenda wykazuje, że mamy do czynienia z dwoma możliwymi scenariuszami: albo ten wpis został dość szybko skasowany, albo jest to zwykły fakenews. W jednym i drugim przypadku trudno jest winić administratorów profilu parafii w Wisznicach – zauważa ks. Świątek i odsyła do stanowiska Komisji Bioetycznej Episkopatu Polski. Dokument wskazuje m.in., że „decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu, gdyż to ostatecznie ona ponosi odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, a często również za zdrowie innych osób”.