Liceum chce kształcić przyszłych żołnierzy pod patronatem MON

Szkoła już od dwóch lat oferuje młodzieży profile wojskowe.

– Chcemy poszerzyć to o oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej – mówi dyrektor Przemysław Olesiejuk. Stosowny wniosek składa do resortu organ prowadzący, a więc w tym wypadku miasto. Czas jest do końca marca. Radni zajmą się uchwałą w tej sprawie na lutowej sesji. – Kształcenie w takich klasach ma jeszcze bardziej wojskowy charakter, bo MON wskazuje jednostkę, z którą jako szkoła będziemy współpracować. Tam odbywać się będą zajęcia typowo wojskowe – tłumaczy dyrektor.

To na przykład szkolenia na poligonie, musztra bojowa czy strzelanie. Przy liceum działa co prawda strzelnica pneumatyczna.

A przedmioty specjalistyczne w platerce również prowadzą wojskowi. – To nasza kadra – precyzuje Olesiejuk.

W patronackich klasach resort dokłada na przykład do umundurowania czy wyposażenia. – Nasi uczniowie z tych klas mają już mundury, które zakupiło miasto – zaznacza dyrektor. Młodzież będzie też uczestniczyć w obozach treningowych na terenie całego kraju. – Co ważne, absolwenci tych klas będą mieli przywileje w ubieganiu się do służby i na studia wojskowe – dodaje Przemysław Olesiejuk. A szkoła też odczuje pewne pozytywne aspekty, bo na 180 godzin zajęć z zakresu przygotowania wojskowego zwiększona jest subwencja oświatowa na ucznia.

W bialskiej szkole „mundurówka” cieszy się dużym zainteresowaniem młodych osób.

– Przychodzą do nas uczniowie z wysoką punktacją i te klasy są naprawdę zdolne. Dlatego pomyśleliśmy o patronacie MON, by odpowiedzieć na potrzeby tych zdeterminowanych osób, które chcą w przyszłości związać się ze służbą – tłumaczy dyrektor. Jeśli resort pozytywnie rozpatrzy wniosek, to klasa ruszy od 1 września. Jednak, już ustalono, że takich zezwoleń MON może przyznać w tym roku 120.

Takie oddziały od 2020 roku istnieją już w dwóch akademickich liceach Akademii Bialskiej, w Białej Podlaskiej i Terespolu. Współpracują one z 18. Dywizją Zmechanizowaną. Nowe perspektywy dla młodych stwarza też garnizon na dawnym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej, gdzie trwa budowa wojskowej infrastruktury dla żołnierzy.