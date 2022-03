Lubelskie. Fałszywi policjanci, prawdziwa wróżbitka i „zabójstwo”

Zaczęło się w sobotę, gdy policjanci z Białej Podlaskiej otrzymali zgłoszenie, że dwóch mężczyzn podszywa się za policjantów. Mieli na sobie mundury, a osoba która zgłosiła sprawę opisywała, że pod klatką jej bloku zmienili swoje kurtki na umundurowanie policyjne.

– Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci, którzy szybko ustalili, w którym mieszkaniu obecnie przebywają nieznajomi. Potwierdzili też wstępne ustalenia. We wnętrzu mieszkania bialczanki świadczącej usługi wróżbiarskie zastali dwóch mężczyzn ubranych w policyjne mundury. Okazało się, że są to mieszkańcy Warszawy w wieku 26-28 lat. Zostali zatrzymani do wyjaśnienia – informuje policja.

Okazało się, że jeden z mężczyzn skontaktował się kobietą i przedstawił się jako policjant z Warszawy. Mówił, że prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety, do którego doszło nieopodal Białej Podlaskiej.

– Mówił, że potrzebuje jej pomocy w zakresie wskazania sprawcy tego czynu. Telefoniczny rozmówca przyjechał na umówione spotkanie z drugim mężczyzną. Podczas wizyty mężczyźni między innymi zabrali pokrzywdzoną w miejsce wskazane przez nich jako miejsce zabójstwa – opisują sytuację mundurowi z Białej Podlaskiej.

Kiedy zatrzymano przebierańców, tłumaczyli się, że są internetowymi twórcami filmowymi. Że lubią stawiać ludzi w nietypowych sytuacjach i nagrywać ich reakcje. Potem filmy umieszczają w sieci.

– Wczoraj obydwaj usłyszeli zarzuty. Za popełniony czyn grozi kara do roku pozbawienia wolności. Mężczyźni odpowiedzą również za popełnione wkroczenie – dodaje policja.