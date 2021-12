Lubelskie. Policja wchodzi na starą uprawę pieczarek, a tu taki szok

To efekt pracy policjantów z Białej Podlaskiej, którzy weszli do dawnej pieczarkarni. Mieli informacje, że w hali znajduje się nielegalna uprawa konopi indyjskich. Na miejscu zatrzymano 42-letniego mężczyznę, który przyjechał „dojrzeć interesu”.

W hali mundurowi natknęli się na specjalistycznie prowadzoną uprawę wyposażoną w oświetlenie, wentylatory, filtry, nawozy, pochłaniacze a także komputer.

– Z ustaleń policjantów wynikało, że od sierpnia tego roku sprawcy uprawiali tam niemal 2 tysiące roślin konopi indyjskich. Poza roślinami policjanci zabezpieczyli również susz marihuany. Znajdował się w plastikowych skrzynkach oraz wiaderkach – podaje policja.

Zatrzymano także dwóch kolejnych mężczyzn, a w domu jednego z nich zabezpieczono także znaczną ilość suszu roślinnego.

– W trakcie wykonywanych czynności policjanci zatrzymali do sprawy dwóch mieszkańców Białej Podlaskiej w wieku 44-49 lat. W samochodzie należącym do 44-latka policjanci ujawnili marihuanę, a w miejscu jego zamieszkania gotówkę. Pieniądze zabezpieczyli też w mieszkaniu 49-latka. Łącznie była to kwota niemal 70 tysięcy złotych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 5 kilogramów marihuany i ponad 1300 roślin konopi – informują mundurowi.