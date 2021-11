Lubelskie: W tym szpitalu jest najwięcej łóżek covidowych. "Tu nie ma się czym chwalić"

– Tu nie ma się czym chwalić – podkreśla dyrektor, odnosząc się do liczby łóżek covidowych. – Te łóżka konsumują nam miejsca dla osób, które mają inne dolegliwości i również wymagają hospitalizacji – nie ukrywa Chodziński.

W poniedziałek w obszarze Covid-19 przebywało tu 168 pacjentów, w tym 8 pod respiratorem. Wśród tej liczby było dwoje dzieci i cztery kobiety ciężarne. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny musiał przekształcić 6 swoich oddziałów na potrzeby pacjentów zakażonych koronawirusem.

– Na szczęście, od kilku dni ta sytuacja zaczyna się stabilizować – zaznacza szef placówki. Kilka dni temu, szpital „uwolnił” już oddział urologiczny. A w tym tygodniu zamierza przywrócić do normalnej pracy geriatrię lub oddział wewnętrzny. – Tych łóżek zachowawczych najbardziej nam brakuje – dodaje Chodziński. Jednocześnie zaznacza, że nie doszło do sytuacji, by osobom w stanie zagrożenia życia odmówiono hospitalizacji. – Utworzyliśmy oddział interdyscyplinarny, gdzie leczą medycy różnych specjalności – tłumaczy.

Dyrektor liczy, że w kolejnych tygodniach „uwolni” kolejne szpitalne oddziały pod warunkiem, że tendencja spadkowa się utrzyma. – Przy tej największej fali staraliśmy się głównie zabezpieczać miejsca dla pacjentów z powiatu bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, włodawskiego i łukowskiego. Odrobinę wspierały nas szpitale powiatowe. Uważam jednak, że w szpitalach powiatowych za mało tych lóżek covidowych uruchomiono i większość tego ciężaru nasz szpital musiał wziąć na siebie – nie ukrywa Chodziński. W jego ocenie, w kolejnych tygodniach tzw. „obszar „covidowy” w placówce powinien zmniejszyć się o połowę.

W niedzielę szpital organizuje Mikołajki z Punktem Szczepień. – Każdy w tym dniu będzie miał możliwość szczepienia przeciwko COVID-19 oraz przeciwko grypie – precyzuje Magdalena Us, rzecznik szpitala. W Białej Podlaskiej do tej pory w pełni zaszczepionych jest 49, 2 proc. mieszkańców.