Lubelskie. Maszt na budynku internatu? Miasto rozpoczęło procedurę

O takich planach warszawskiej firmy jako pierwszy powiedział kilka tygodni temu radny powiatu bialskiego, Andrzej Mironiuk (Porozumienie Samorządowe).

– Na dachu budynku internatu ma zostać zamontowany 10–metrowy maszt telekomunikacyjny, który może oddziaływać na środowisko, ale też na mieszkańców, szczególnie z okolicy – zasygnalizował na sesji radny.

Ta lokalizacja to internat Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Czystej. Okazuje się, że procedura została już uruchomiona.

– Wniosek wpłynął do urzędu 5 kwietnia. Poddaliśmy go analizie w zakresie środowiskowym. Mamy tutaj więcej niż 10 stron postepowania i formuła powiadamiania jest inna – przyznaje burmistrz Zbigniew Kot. 27 kwietnia wydał on obwieszczenie o toczącej się procedurze wydawania decyzji środowiskowej. – Jeśli któraś ze stron ma obiekcje, może zasięgnąć informacji w urzędzie – zaznacza burmistrz. – Osobiście jestem zdecydowanie przeciwny usytuowaniu takich inwestycji na obszarze zabudowanym czy przy usługach publicznych – nie ukrywa Kot.

Przypomnijmy, że z takim wnioskiem wystąpiła warszawska firma Towerlink.

– Pełna procedura musi nastąpić. Zwróciliśmy się do tej firmy o doprecyzowanie wniosku. Potrzebne są opinie sanepidu oraz ochrony środowiska. Na tej podstawie miasto zajmie stanowisko – zaznacza burmistrz. Podkreśla, że opinie mieszkańców będą dla samorządu kluczowe. – W procedurze środowiskowej decyzje wydaje miasto. Taka decyzja może być zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – przypomina Kot. Kolejny etap do pozwolenie na budowę, które z kolei wydaje starosta. – Rozmawiałem z panem starostą, by się tym zainteresował – przyznaje burmistrz.

Tymczasem, radni zbierają podpisy pod petycją przeciwko masztowi. – Ta lokalizacja jest niewłaściwa z kilku względów. Po pierwsze internat przez cały rok zamieszkuje młodzież, a w wakacje obiekt jest wynajmowany – zwraca uwagę radny z Międzyrzeca Podlaskiego, Zdzisław Frydrychowski. – W pobliżu jest gęsta zabudowa, są punktu usługowe, stołówka. Promieniowanie wytworzone z takiego masztu może działać szkodliwie jeśli chodzi o zdrowie ludzi – ostrzega Frydrychowski.Jego zdaniem "należy dmuchać na zimne". – Taki maszt może być instalowany, ale na obrzeżach miasta – proponuje radny.

Dotychczas, pod petycją o niezgodzie na inwestycję podpisało się 200 mieszkańców. – Jak dotąd firma nie przedstawiła nam żadnej wiążącej umowy – zaznacza z kolei Robert Matejek, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i jednocześnie przewodniczący międzyrzeckiej rady. On również nie popiera tej lokalizacji.

Z firmą Towerlink nie udało nam się skontaktować.