Mefedron wpadł w ręce celników

Celnicy nie spodziewali się, że aż w trzech przesyłkach trafią na białą substancję w formie kryształków. Przeprowadzone testy wykazały, że ujawniony specyfik to mefedron. Jest to bardzo niebezpieczna substancja psychoaktywna, której działanie jest podobne do amfetaminy i kokainy. Jest środkiem bardzo szybko i silnie uzależniającym psychicznie. Przedawkowanie mefedronu może powodować poważne zaburzenia.

– W kolejnej przesyłce funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę. W sumie mundurowi znaleźli blisko 200 g mefedronu i ponad 150 g marihuany – powiedział Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Dokumentacja i zabezpieczone narkotyki trafiły do Komendy Miejskiej w Zamościu, która prowadzi dalsze czynności.

Drogi dymek bez akcyzy

Sporo gotówki, bo aż 30 tys. zł, zapłacił kierowca autokaru, który przekraczał przejście graniczne w Hrebennem. 64-latek próbował przemycić do Polski 790 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kontrabandę ukrył w schowku pod podłogą pojazdu.

– Mężczyzna przyznał się do próby przemytu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wpłacając jednocześnie 30 tys. zł tytułem kary grzywny – dodaje Michał Deruś.

Konik pod ochroną

W maju na granicy w Hrebennem funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali wyroby z wyciągiem z gatunku chronionego Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Medykamenty ujawnili podczas kontroli trzech samochodów osobowych, którymi podróżowali obywatele Ukrainy. Podróżni ukryli je w swoich bagażach. Wszyscy przyznali się do prób przemytu. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,7 tys. tabletek zawierających w swoim składzie wyciąg z konika morskiego (CITES).

Piękną być…

W ostatnim czasie coraz częściej mamy do czynienia z przemytem kosmetyków do poprawiania urody. W Hrebennem w wyniku zaledwie dwóch kontroli, celnicy zabezpieczyli kilkadziesiąt opakowań z preparatami medycyny estetycznej. Dwoje podróżnych z Ukrainy próbowało wwieźć do Polski specyfiki zawierające kwas hialuronowy, stosowany głównie do wypełniania i niwelowania zmarszczek. Oboje przyznali się do próby przemytu i wyrazili zgodę na przepadek towaru.