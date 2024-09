Milioner z Lubelskiego przyjmie powodzian do swoich hoteli

To ma być pomoc długofalowa, na którą biznesmen z Trzebieszowa już zabezpieczył 5 mln złotych. A jego firma zgłosiła gotowość do programu „Zielone szkoły” resortu edukacji.

W jego ramach dzieci z terenów powodziowych będą mogły przyjechać do zamku Arche w Janowie Podlaskim i innych hoteli rozsianych po całej Polsce na kolonie czy inne takie pobyty. — Na razie na tę część wsparcia wydzieliłem milion złotych, ale zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie i gdzie będą największe potrzeby- przyznaje milioner Władysław Grochowski, którego istniejąca od ponad 30 lat grupa Arche ma blisko 20 hoteli i wciąż powstają nowe. A on mieszka w swojej posiadłości w Trzebieszowie w powiecie łukowskim.

- Do akcji włączamy lokalnych nauczycieli, wolontariuszy, mniejsze firmy czy samorządy. Przewidujemy również organizację turnusów dla dzieci i młodzieży z zalanych terenów w ferie zimowe oraz wakacje w 2025 roku. Bardzo nam zależy na międzyludzkiej integracji, bo w takiej sytuacji nie ma nic ważniejszego niż bezinteresowne wsparcie drugiego człowieka- nie ma wątpliwości Grochowski. Wcześniej w podobny sposób pomógł kilkunastu tysiącom uchodźców z Ukrainy.

- To, co mamy do zaoferowania, to nasza baza hotelowa oraz doświadczenie organizacyjne i budowlane. W pierwszych dniach powodzi zrobiliśmy zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. Ale docelowo chcemy, aby było to wsparcie długofalowe. Zabezpieczyliśmy już 5 milionów zł na pomoc powodzianom, chociaż trudno to obecnie dokładnie zaplanować. Liczę, że kwotę zwielokrotnimy wraz z naszymi kontrahentami i sponsorami- zaznacza milioner.

W akcję włączyła się też fundacja jego żony, Leny Grochowskiej. - Nasze hotele oczywiście pracują i muszą zarabiać, aby można było się dzielić z innymi ludźmi, ale podobnie jak przy kryzysie związanym z wojną w Ukrainie były otwarte dla uchodźców, teraz są dostępne dla powodzian. Po prostu wydzielamy część lub wykorzystujemy obiekty z niepełnym obłożeniem- tłumaczy założyciel Arche. Nie tylko dzieci mają skorzystać z tej oferty, ale również seniorzy. - Chodzi na przykład o grupowe wycieczki czy dłuższe bezpłatne turnusy wypoczynkowe w naszych hotelach. Jeśli lokalne sztaby kryzysowe wyrażą zapotrzebowanie, to deklarujemy gotowość zorganizowania im pobytów w naszych hotelach w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku- dodaje Grochowski.

Jest też inna opcja wsparcia. - Jeśli ktoś zechce relokować się na dłuższy czas, to w Siedlcach mamy mieszkania zastępcze w dobrze wyposażonym, prowadzonym przez fundację akademiku, który pełni rolę domu uchodźcy- zaznacza biznesman.

Placówki z terenów powodziowych, które chcą brać udział w programie zielonych szkół, mogą zgłaszać się m.in. do fundacji Leny Grochowskiej (+48 531 469 716).

W 2023 roku Władysław Grochowski za swoją działalność humanitarną otrzymał jedno z najważniejszych wyróżnień na świecie - Nagrodę Nansena, przyznawaną przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

