MON potwierdza: Obwodnica Białej Podlaskiej drogą o „znaczeniu obronnym”

I to pociągnęło do zabrania głosu również obecnego prezydenta Michała Litwiniuka (PO), który podkreśla, że zabiega o budowę obwodnicy już od dawna i to na kilku polach. Jedno z nich to Ministerstwo Obrony Narodowej. Co ma resort do tej inwestycji miasta? Na terenach po byłym lotnisku ma stacjonować batalion zmechanizowany, dywizjon przeciwlotniczy, kompania rozpoznawcza, kompania saperów oraz batalion transportowy w ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej. Docelowo ma tu służyć nawet 2 tys. żołnierzy.

– Prezydent Białej Podlaskiej zwrócił się do MON z prośbą o sfinansowanie budowy wschodniej obwodnicy miasta – zaznacza biuro prasowe resortu. – Ministerstwo Obrony Narodowej po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potwierdziło, że wskazane drogi staną się w przyszłości istotnym elementem komunikacyjnym dla Sił Zbrojnych RP, co stanowi podstawę do umieszczenia nowych dróg lub ich odcinków w „Wykazie dróg o znaczeniu obronnym” – dodaje biuro prasowe. To dokument niejawny. Ale MON zastrzega, że nie zna jeszcze terminów realizacji inwestycji. – Ostateczna decyzja zostanie podjęta po zbilansowaniu wydatków na lata 2020–2021– słyszymy w ministerstwie.

Resort od 2019 roku przekazuje corocznie pieniądze (w kwocie 500 mln zł) do Funduszu Dróg Samorządowych. – W ramach tych środków finansowane są inwestycje na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym, wskazane przez Ministra Obrony Narodowej.

Obecnie jedyne połączenie drogi krajowej nr 2 z terenem lotniska jest bardzo utrudnione i prowadzi ulicą Łomaską. – Dla mnie najważniejsze jest to, aby ruch nie odbywał się przez miasto. Bo to będą wielkie samochody, czołgi, musimy to udrożnić – tłumaczył rok temu gen. Jarosław Gromadzinski, dowódca 18. Dywizji.

Żołnierze mają się tu pojawić już od przyszłego roku, na początku w ramach tzw. miasteczka kontenerowego. Poseł PiS Dariusz Stefaniuk wnioskował u marszałka, aby budowę obwodnicy ująć w budżecie województw lubelskiego. Zadanie znalazło się w planie inwestycyjnym województwa do 2030 roku. Ale jak dotąd, inwestycja nie została wprowadzona do budżetu. Nie ma jej także w przyszłorocznym budżecie Białej Podlaskiej.