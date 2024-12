Most czeka na patrona. Jest kompromis w sprawie doktora i świętego

0 A A

Jeszcze w grudniu nowy most w Białej Podlaskiej ma zostać oddany do użytku. Wszystko wskazuje na to, że zyska imię Riada Haidara, zmarłego w maju 2023 roku znanego lekarza i polityka.

