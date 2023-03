Nowa prezes do stadniny w Janowie Podlaskim weszła z policją. Hanna Sztuka jednak nie będzie rządzić?

Od poniedziałku trwa protest pracowników. Ale we wtorek Krajowy Ośrodek Rolnictwa podjął próbę rozmów z załogą. W czwartek negocjacje kontynuowano. – Być może postawiliśmy na złą kandydatkę. Sytuacja jest patowa. Ale szukaliśmy kompromisu, bo zależy nam na dobru spółki - mówił w czwartek Waldemar Humięcki, dyrektor generalny KOWR.

Jednak po kilku godzinach, pracownicy zerwali rozmowy, bo na teren stadniny w asyście policji weszła Hanna Sztuka.- Nasze negocjacje szły w dobrym kierunku, załoga przedstawiała swoje argumenty. Zaskakujące było dla nas wtargnięcie pani Sztuki. Wracamy do Warszawy, by podjąć decyzję, która będzie satysfakcjonowała wszystkie strony. Bierzemy również pod uwagę zmianę prezesa - przyznaje Humięcki.

Pracownicy potwierdzają, że przerwali rozmowy, bo mieli zapewnienie, że nowa prezes siłowo nie wejdzie do janowskiej stadniny.

– Mimo wszystko jesteśmy dobrej myśli, bo rozmowy były konstruktywne. Oczekujemy, że nasze argumenty będą przyjęte- zaznacza Ewa Krzakowska-Łazuka, z administracji stadniny.- Na pewno nie bierzemy pod uwagę na tym stanowisku pani Sztuki, nie wyobrażamy sobie współpracy z nią- podkreśla Krzakowska-Łazuka.

Hanna Sztuka w czwartek po raz pierwszy pojawiła się w Janowie Podlaskim od momentu powołania. Towarzyszył jej Sławomir Izdebski, szefa rolniczego OPZZ. – Wezwaliśmy policję, bo jako prezes mam prawo tu wejść - tłumaczyła dziennikarzom Sztuka. – Znam Janów jak swój dom, od 30 lat tu przyjeżdżam. Pracownicy powinni wrócić do swoich obowiązków - uważa. – Stadnina wymaga szerokiego planu restrukturyzacji. Chodzi zarówno o plan naprawczy dla hodowli, jak i dla ekonomii - stwierdza Sztuka.

Ale w czwartek pracownicy nie chcieli z nią rozmawiać. KOWR zapowiada, że w ciągu kilku dni podejmie ostateczną decyzję, by zażegnać konflikt.

Przypomnijmy, że 10 marca z tej funkcji zrezygnował Lucjan Cichosz, były parlamentarzysta PiS, który stadniną kierował od września 2020 roku. A w poniedziałek Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w lakonicznym komunikacie, powołując się na przepisy kodeksu spółek handlowych, ogłosił nominację dla Sztuki. To dotychczasowa kierownik stadniny w Białce, a w latach 2016–2018 główna hodowczyni w Michałowie. Została wtedy dyscyplinarnie zwolniona z pracy.

„Jednym z powodów było bezumowne wprowadzenie i utrzymywanie czterech prywatnych koni własności pani Sztuki” – tak tłumaczył to wtedy KOWR. Przez kilka miesięcy trzymała ona w michałowskiej stadninie swoje konie, bez umowy regulującej i bez odpowiedniej opłaty.

- Ta osoba budzi wiele kontrowersji i nie jest to wiedza tajemna. Pracownicy, którzy mieli z tą panią styczność podczas aukcji nie mają dobrego zdania o niej – mówił nam Andrzej Król, główny zootechnik ds. hodowli bydła. – Zmiana na stanowisku miała się dokonać w sposób cywilizowany, a nie spadochroniarski, na zasadzie hucpy politycznej – zauważa. Od początku lutego, do przejęcia obowiązków po Cichoszu, wdrażany był nowo zatrudniony wiceprezes Przemysław Bartoszek. – To lekarz weterynarii, pasjonat koni. Dał się nam poznać od bardzo dobrej strony – przyznaje Król.

Jak zauważa Marek Szewczyk, były szef magazynu „Koń Polski” i komentator sportów konnych, protest pracowników to wydarzenie bez precedensu w historii państwowej hodowli koni. - Nigdy nie zdarzyło się tak, aby załoga jakiejś stadniny zamknęła bramę przed nowo mianowanym prezesem. To o czymś świadczy. Jak bardzo pracownicy stadniny są zdeterminowani- podkreśla Szewczyk.

Z odpowiedzi ministra rolnictwa na interpelację posłanki Doroty Niedzieli (PO), wynika, że "wynik finansowy stadniny za rok 2022 szacowany jest na poziomie dodatnim". Wpływy ze sprzedaży koni wyniosły ponad 2 mln zł.

To już szósta zmiana na tym stanowisku od 2016 r., a więc od czasu, gdy ówczesna Agencja Nieruchomości Rolnych zwolniła doświadczonego i wieloletniego prezesa Marka Trelę. Wówczas ANR-em zarządzał Waldemar Humięcki, czyli obecny dyrektor KOWR.