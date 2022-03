Nielegalna wycinka lasu w Rossoszu. Będzie kontrola

Sprawę wykarczowanego lasu opisujemy od samego początku. Wyszła ona na jaw po tym, jak inwestor zapowiedział, że postawi tam 8 dużych kurników, a w każdym z nich ma się znaleźć 72 tys. kurcząt. Jednak takiego sąsiedztwa nie chcą mieszkańcy, którzy zawiązali komitet protestacyjny. Gdy ich sprzeciw nabrał rozgłosu, okazało się, że wycinka lasu odbyła się nielegalnie.

W ubiegłym roku Lasy Państwowe zwróciły się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o ocenę działań starosty bialskiego, dotyczących zmiany klasyfikacji gruntów z leśnych na rolne.

– Analizowane nieruchomości nie utraciły charakteru gruntów leśnych, co jest jednoznaczne z brakiem podstaw do zmiany ich klasyfikacji. W celu zachowania ciągłości gospodarki leśnej, w ocenie RDLP w Lublinie należałoby ponownie założyć uprawy leśne, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zasadami – mówiła nam kilka miesięcy temu Anna Sternik, wówczas p.o. rzecznika w lubelskich Lasach Państwowych.

Postępowanie administracyjne wciąż jest jednak w toku. Teraz powiat bialski chce dokonać kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

– Lubelski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 22 września przekazał staroście bialskiemu skargę z 31 lipca i pisma Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w celu analizy merytorycznej oraz rozważenia możliwości wznowienia z urzędu postępowania, zakończonego decyzją z 19 lutego 2020 r. o ustaleniu klasyfikacji działek – tłumaczy Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody lubelskiego. – Starosta bialski został również powiadomiony o możliwości pozyskania dotacji na finansowanie prac geodezyjnych (…) w celu kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów – dodaje Strzępka.

Na piątkowej sesji radni powiatu bialskiego zgodzili się zmienić przeznaczenie wydatków zleconych w ramach prac geodezyjno-urządzeniowych.

„W ramach otrzymanej dotacji Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna wyraziła zgodę na realizację zadania polegającego na kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu w trybie nadzwyczajnym, postępowaniu nadzorczym lub kontrolnym na obszarze objętym działkami 105, 106 i 107 w obrębie Rossosz” – czytamy w uzasadnieniu zmian.

– Przy przeprowadzaniu nowej klasyfikacji gruntów to starosta jest zobowiązany do jej inicjacji poprzez wszczęcie postępowania klasyfikacyjnego, następnie rozpatrzenie zastrzeżeń wszystkich zainteresowanych stron do projektu klasyfikacyjnego (…) i w ostateczności wydanie merytorycznej decyzji administracyjnej zatwierdzającej ustalenia nowej klasyfikacji – zaznacza rzeczniczka wojewody.

Inwestor, do czasu rozstrzygnięcia postępowania Lasów Państwowych, zawiesił procedurę w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Wcześniej z projektu wycofała się spółka Wipasz, która w powiecie bialskim ma zakłady drobiarskie.