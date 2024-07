Nowa dwupasmówka kusi kierowców do ostrej jazdy

Mowa o ulicy Armii Krajowej, dwupasmówce, która połączyła dwa duże osiedla w Białej Podlaskiej: domków jednorodzinnych przy ulicy Francuskiej oraz budynków wielorodzinnych przy ulicy Podmiejskiej.

Blisko kilometrowa arteria stała się jednak trasą nocnych wyścigów. Tak przynajmniej twierdzą mieszkańcy pobliskich blokowisk.

– Co noc pędzą motocykle, które zapewne kilkukrotnie przekraczają dopuszczalną prędkość. Do tego wyścigi samochodowe- skarży się pani Ewa. Jej zdaniem, policja powinna zwiększyć tam swoje patrole. - Auta jeżdżą po 120km/h. Dobrze, że droga jest zrobiona i wygląda pięknie, ale jak to piękno ma być strachem o to czy moje dziecko bezpiecznie przejdzie przez przejście dla pieszych to wolałam już, jak był tu piasek- dodaje inna mieszkanka.

Do tej sprawy odniósł się też na ostatniej sesji przewodniczący rady miasta. – Piękna arteria kusi do szybkiej jazdy. Na własne oczy widziałem, co tam się wyprawia- przyznał Robert Woźniak (komitet prezydenta Michał Litwiniuka), który oprócz tego, że jest nauczycielem, prowadzi też szkołę nauki jazdy.

– Wiele dzieci przechodzi tam po przejściach. A to druga dwujezdniowa, a niestety kierowcy przyspieszają do zawrotnych prędkości albo wyprzedzają tuż przed przejściami dla pieszych. Do tego motocykliści podnoszą jedno koło-relacjonował przewodniczący rady. Apelował jednocześnie o zachowanie rozsądku. – Noga z gazu. Nie chciałbym usłyszeć tragicznych informacji. Mam pomysł jak zadbać o bezpieczeństwo w tym rejonie, ale skonsultuję to ze służbami-dodał Woźniak.

Przy ulicy Armii Krajowej wyłożono 2 kilometry chodników i kilometr ścieżki rowerowej. Przygotowano też 100 miejsc postojowych. A miejska spółka posadziła 82 drzewa. Kierowcy powinni uważać nie tylko na nowym rondzie, ale również przy wyjeździe z arterii na ulicę Francuską, wtedy muszą ustąpić pierwszeństwa.

Po arterii miejski przewoźnik poprowadził nową linie autobusową „L”. Budowa kosztowała ponad 16 mln zł, z czego 13 mln zł to dofinansowanie rządowe.