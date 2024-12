Nowy szef okręgu, nowe podziały władzy w PiS. Poseł Stefaniuk: Ustąpiłem panu Litwiniukowi

- Chcieliśmy to ujednolicić, bo w innych miastach na prawach powiatu w Lubelskiem taki model istnieje, że jest oddzielny pełnomocnik miasta i powiatu. Do tej pory tylko w Białej Podlaskiej był jeden pełnomocnik, poseł Dariusz Stefaniuk. To tylko z tego powodu – tłumaczy nam poseł Tomasz Zieliński, który w listopadzie objął kierownictwo nad strukturami PiS w okręgu numer 7. Pokonał w rywalizacji, stosunkiem głosów 183 do 133, posła Stefaniuka właśnie.

Decyzja o powołaniu Litwiniuka zapadła we wtorek.

– Przedstawiłem zarządowi okręgu propozycje tych dwóch nazwisk, pana Litwiniuka i pana Stefaniuka. Zarząd to poparł – relacjonuje Zieliński.

Nowy szef miejskich struktur partii na co dzień jest kierownikiem filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, a także szefem klubu tej partii w bialskiej radzie. W tegorocznych wyborach stanął do walki o fotel prezydenta miasta, ale w pierwszej turze wygrał Michał Litwiniuk z PO. Kandydat PiS zajął drugie miejsce, z wynikiem ponad 29 proc. poparcia.

- To zarówno nobilitacja, ale też obowiązki statutowe, bo są przecież struktury lokalne PiS, mamy klub w radzie - stwierdza Dariusz Litwiniuk. Z kolei, poseł Stefaniuk pełnomocnikiem w mieście i powiecie był od 2022 roku. - Ten nowy podział zaproponował poseł Zieliński. Musiałem dokonać wyboru, więc ustąpiłem panu Litwiniukowi i został powołany na miasto, a ja na powiat. Nie ma to większego znaczenia, bo jako poseł pracuję zarówno na rzecz miasta, jak i powiatu. W mojej działalności nic się nie zmieni – zapewnia parlamentarzysta. - Panu Litwiniukowi życzę jak najlepiej, niech aktywizuje naszych członków i sympatyków przed wyborami prezydenckimi oraz pracuje na rzecz naszego kandydata Karola Nawrockiego- sugeruje Stefaniuk.

Poseł Zieliński zapowiada, że niedługo mają się odbyć wybory nowych zarządów partii w poszczególnych powiatach.