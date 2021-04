Oddział w międzyrzeckim szpitalu zlikwidowany, ale sprzęt WOŚP został. Trafi do innej placówki

A konkretnie doszło do wygaszenia świadczeń z zakresu położnictwa, przy utrzymaniu ginekologii. – Porodów jest coraz mniej. W 2018 roku było ich ponad 270, a w 2019 roku już tylko 180 – mówił nam rok temu ówczesny dyrektor szpitala.

Oddział położniczo-ginekologiczny w 2019 roku wygenerował 1,4 mln zł straty. Procedurę likwidacyjną zakończono rok temu, ale w szpitalu pozostał sprzęt do leczenia noworodków z Fundacji Jerzego Owsiaka. – Szpital w Międzyrzeczu Podlaskim wysłał do nas pismo o zamkniętym oddziale i poprosił o przeniesienie naszego sprzętu do innej placówki – tłumaczy Anna Jadwiga Orzech z Fundacji WOŚP. Międzyrzecka lecznica wskazała trzy placówki. – Nasz zarząd postanowił przekazać sprzęt do szpitala, który wyraził zainteresowanie i miał możliwość przyjęcia go, czyli do Parczewa – dodaje Orzech.

Szpital w Międzyrzecu Podlaskim już kilka razy otrzymywał dary od WOŚP, które trafiły nie tylko na zlikwidowany oddział.

– Otrzymaliśmy zgodę rady społecznej szpitala, aby przekazać sprzęt placówce w Parczewie. Wcześniej takie pismo wystosowała do nas Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która wskazała właśnie parczewski szpital – potwierdza dyrektor Marek Zawada. – Sprzęt jest nam teraz niepotrzebny, bo nie ma już u nas oddziału noworodkowego – dodaje szef. Chodzi m.in. o respirator, kardiomonitor, lampę do fototerapii czy stanowisko do resuscytacji. – Po sprzęt przyjedzie firma zewnętrzna. Najpierw potrzebny będzie przegląd – zaznacza Zawada.

Międzyrzecka placówka zawnioskowała do fundacji o możliwość pozostawienia aparatu KTG. – Czekamy na odpowiedź w tej sprawie – przyznaje dyrektor. Tymczasem parczewski szpital nie otrzymał jeszcze oficjalnego potwierdzenia z Fundacji WOŚP. – Wysyłaliśmy wniosek o możliwość przekazania, ale nie mamy jeszcze informacji z fundacji – przyznaje Ryszard Kielar, p.o. dyrektora.

W strukturze placówki działają m.in. oddziały dziecięcy oraz położniczo-ginekologiczny. Pracuje tam dr Riad Haidar, znany neonatolog, wcześniej ordynator w bialskim szpitalu. Dzięki Haidarowi do szpitala w Biała Podlaskiej trafił sprzęt z WOŚP o wartości ponad 3 mln zł.