Odpady zakopane w Sycynie. Służby przeczesują działkę

O tym procederze poinformował nas pracownik tej firmy, który chce pozostać anonimowy. - Firma z Białej Podlaskiej zakopywała swoje odpady budowlane na terenie gminy Biała Podlaska oraz w innych - przekazuje nam mężczyzna. Sprawą zajęła się już prokuratura.

- Nadzorujemy postępowanie przygotowawcze dotyczące porzucenia w miejscowości Sycyna odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania – przyznaje Michał Roman prokurator rejonowy w Białej Podlaskiej. – Obecnie policjanci i inne służby prowadzą czynności, które mają dokładnie ustalić rodzaj i ilości ujawnionych odpadów. Chodzi w szczególności o stwierdzenia czy mają one charakter niebezpieczny - zaznacza prokurator. Postępowanie prowadzone jest „w sprawie”, nikt nie usłyszał zarzutów. W Sycynie (gmina Biała Podlaska) na działce oddalonej kilkaset metrów od posesji koparki przeczesują teren.

Również inspektorat ochrony środowiska monitoruje to zgłoszenie. – Nasi pracownicy uczestniczą w wykopywaniu odpadów na terenie działki w Sycynie. Na tym etapie więcej nie mogę przekazać - mówi Teresa Demidowicz, p.o. kierownika bialskiej delegatury WIOŚ. Inspektorzy pobrali już próbki do badań z miejsca wykopów. Jeśli okaże się, że doszło do przestępstwa, to sprawcy grozi do 10 lat pozbawienia wolności. WIOŚ również może nałożyć kary pieniężne.