Pięć kadencji i koniec. Skarbnik będzie wójtem?

Finansów gminy pilnuje od 2017 roku. Wcześniej związany był z bankowością. – Moje doświadczenie zawodowe pozwoliło mi poznać potrzeby i możliwości naszej gminy. Razem z moją drużyną społeczników i lokalnych działaczy, chcemy kontynuować dobrze funkcjonujące inicjatywy, ale jednocześnie wprowadzać nowe rozwiązania – deklaruje Radzikowski, który jako pierwszy oficjalnie ogłosił swój start w wyborach z komitetu Łączy Nas Gmina Biała Podlaska.

Wśród zadań do wykonania wymienia m.in. usprawnienie pracy urzędu poprzez stworzenie sali obsługi mieszkańców. – A także wprowadzenie dostępu do usług administracyjnych przez Internet – zapowiada. Obiecuje też powołanie grupy szybkiego reagowania do usuwania usterek na terenie gminy. – Zechcemy też zorganizować pierwszy kongres kół gospodyń wiejskich. Trzeba docenić ich wkład w promocję samorządu – uważa Radzikowski. W jego drużynie znaleźli się m.in. dotychczasowi radni, przewodniczący Dariusz Plażuk, Marek Czeczko czy Stefan Śledź.

Ale obietnice to jedno. Obecnie, mieszkańcy powiatu bialskiego coraz częściej narzekają na już istniejące lub planowane do budowy duże fermy drobiu. Takie kurniki mogą powstać m.in. w Ortelu Książęcym w gminie Biała Podlaska. – Do końca 2025 roku każdy samorząd musi przygotować ogólny plan zagospodarowania przestrzennego, który ograniczy te uciążliwe inwestycje w pobliżu zabudowań. Nasza gmina przystąpi do opracowania tego planu. Najpierw będziemy chcieli skonsultować to z mieszkańcami– zaznacza skarbnik i kandydat na wójta.

Wiadomo, że urzędujący na tym stanowisku od ponad 20 lat Wiesław Panasiuk nie będzie ubiegać się o reelekcję. Ale Radzikowski będzie miał co najmniej 3 kontrkandydatów. Do wyścigu staną radny gminy Mateusz Siwiec (PSL) oraz pracownik urzędu Konrad Gąsiorowski. Z kolei, PiS wystawi najprawdopodobniej Tomasza Bylinę, radnego powiatu bialskiego. Ale on sam tego jeszcze nie potwierdza.