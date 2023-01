Piszczac będzie się starał o prawa miejskie

– Niedawno wpłynęła do nas informacja, że mamy taką szansę. To kwestia pewnego prestiżu, ale też sprawiedliwości dziejowej, bo Piszczac był kiedyś miastem królewskim – mówi wójt Kamil Kożuchowski. Dokładnie od 1530 do 1869 roku te prawa posiadał, a stracił je w wyniku retorsji po upadku Powstania Styczniowego. – Chciałbym, abyśmy podjęli szeroką dyskusję na ten temat, również z mieszkańcami. Przeprowadzimy konsultacje społeczne, aby wiedzieć, czy ludzie tego w ogóle oczekują – zaznacza Kożuchowski.

Stosowną uchwałę rada gminy już podjęła.

– Procedura uzyskania statusu miasta nie jest łatwa. Trzeba przygotować wiele analiz. Ale jako miasto zdegradowane, czyli takie które utraciło ten status, mamy spore szanse – podkreśla Bogusław Korzeniowski, zastępca wójta. Wpływają na to również inne cechy. Miejscowość zamieszkuje 2108 osób. Ma układ urbanistyczny w stylu miejskim choćby z wyodrębnionym rynkiem. Jest ważnym ośrodkiem administracyjno–gospodarczym o znaczeniu ponadlokalnym. Poza tym, zwiększa się tu zatrudnienie mieszkańców w podmiotach prowadzących działalność pozarolniczą.

– Do końca marca powinniśmy złożyć wniosek do wojewody, który wyda opinię. Później trafia on do MSWiA. A na końcu Rada Ministrów wydaje rozporządzenie. Jeśli procedury będą dotrzymane, to 1 stycznia 2024 roku moglibyśmy być już miastem – tłumaczy Korzeniowski.

Ale najpierw wypowiedzą się mieszkańcy. – Chcemy zaangażować w to sołtysów, by w ankietach spytali co najmniej 1500 osób o zdanie na ten temat – precyzuje zastępca wójta. Ankiety mieszkańcy będą mogli też dostarczać osobiście w urzędzie lub przesłać je e–mailem.

Ale niektórzy już teraz mają pewne wątpliwości.

– Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych? – zastanawia się mieszkańcy.

– Takiej konieczności nie będzie. Z kolei, dla nas koszty będą związane z wymianą szyldów, czy pieczątek – tłumaczą urzędnicy. Obiecują też, że nie zwiększy się liczba pracowników w urzędzie.

Jak dotąd, w powiecie bialskim, oprócz Białej Podlaskiej, są jeszcze dwa miasta, Międzyrzec Podlaski oraz Terespol. Z początkiem tego roku na mapie Polski pojawiło się 15 nowych miast.