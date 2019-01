Powiat bialski w 2019 roku najwięcej wyda na drogi. Lista inwestycji

Inwestycje w dużej mierze są kontynuacją tych wcześniejszych.

– Powiat ma dużą powierzchnię, sieć dróg jest znacząca, dlatego skonstruowanie budżetu to wyzwanie – mówi wicestarosta Janusz Skólimowski (PiS). Przypomnijmy, że w radzie powiatu 12 mandatów mają radni z PSL, 8 z PiS, a 3 przypadły radnym Porozumienia Samorządowego. I chociaż nie podpisywali oni żadnego porozumienia koalicyjnego, to w głosowaniu na wybór władz powiatu widać było zgodność. Starostą ponownie został Mariusz Filipiuk z PSL.

Radni równie zgodnie przyjęli tegoroczny budżet. – Ważną inwestycją jest remont drogi prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo – podkreślają władze powiatu. To inwestycja współfinansowana ze środków transgranicznych (ponad 5 mln zł). Kontynuowana będzie też przebudowa drogi z Rokitna do Białej Podlaskiej. Poza tym remontu doczeka się nawierzchnia drogi z Piszczaca do Chotyłowa, z Halasów do miejscowości Żabce, z Zalesia do Chotyłowa i z Porosiuk do Jaźwin. W planach jest także przebudowa mostu w Ortelu Książęcym.

Z inwestycji pozadrogowych przewidziana jest termomodernizacja szkół zawodowych (za 2,7 mln zł). Ocieplenia doczeka się też budynek domu pomocy społecznej w Konstantynowie (2,2 mln z). Powiat planuje doposażyć utworzony w Łózkach (gm. Drelów) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Zastrzyk gotówki dostanie też Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie (gm. Sosnówka). Wyremontowany ma zostać „czarny most” na fosie oraz budynek byłej leśniczówki. Starostwo chce też wykupić za 1,5 mln zł część udziałów w nieruchomości przy ulicy Warszawskiej 14, gdzie docelowo miałaby się znaleźć jego siedziba.

– Ta rada, pomimo różnic, stanowi jedność. Nie wszystko uda się zrealizować w tym roku, ale kadencja trwa 5 lat i myślę, że wszystkie ważne dla mieszkańców sprawy zostaną pozytywnie rozpatrzone – podkreśla wicestarosta. Wiceprzewodniczący rady powiatu Daniel Dragan (Porozumienie Samorządowe) uważa, że to prorozwojowy budżet. – Cieszą wysokie wydatki na infrastrukturę drogową, bo stanowią ponad 28 mln zł z wydatków inwestycyjnych. – To budżet kontynuacji – zauważa z kolei radny Marian Tomkowicz z PiS, dodając że 18 proc. wydatków to środki z Unii Europejskiej.

Dochody powiatu oszacowano na 126 mln zł, a wydatki na 134 mln zł. 8 mln zł deficytu powiat pokryje kredytem.

– Nasz powiat jest jednym z największych w kraju, wymaga wielu nakładów. Obyśmy jednak zadłużali się z głową – przestrzegał radny Tomasz Andrejuk (PSL).