Powstaje ważny odcinek S19. Będą kolejne utrudnienia dla kierowców

Tym razem, generalny wykonawca, czyli firma Strabag zapowiada zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej w Zaściankach. Chodzi o odcinek od Międzyrzeca do miejscowości Halasy. „Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wdrożona w celu przeprowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową odcinka drogi gminnej na trasie od DK19 do DK2. W związku z prowadzonymi pracami droga zostanie zamknięta na określonym odcinku” – uprzeda Strabag. Te zmiany wejdą 19 marca.

Tymczasem, inwestycja ruszyła w styczniu. Powstaje 14-kilometrowy odcinek Via Carpatii od granicy województwa mazowieckiego do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Projekt zakłada też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y Halasy i Tuliłów). Za wszystko odpowiada Strabag, który pomimo przerwy zimowej, przystąpił do robót przygotowawczych.

W lutym wykonawca zamknął już drogę powiatową numer 1001L (Międzyrzec-Brzozowica Mała), a objazd wyznaczył przez DK19 i DW806. Z kolei na drodze powiatowej nr 1004L (ul. Tuliłowska w Międzyrzecu) wprowadzono ruch wahadłowy. Zamknięta jest też droga gminna G101490L w miejscowości Halasy. Te zmiany w organizacji ruchu mogą potrwać nawet rok. - Aktualnie trwają prace przygotowawcze, obejmujące m.in. oczyszczanie i odhumusowanie terenu. Dodatkowo firma realizuje przebudowę kolizji sieciowych, m.in. wodociągowych, teletechnicznych, gazowych oraz energetycznych. Równocześnie rozpoczęły się roboty ziemne, w tym wykopy pod fundamenty obiektów mostowych oraz przygotowanie terenu pod dalsze etapy budowy- precyzuje Małgorzata Pawelec-Buras, główny specjalista z kieleckiego oddziału GDDKiA. Za ten odcinek Via Carpatii Strabag zainkasuje 391 mln zł. Droga ma być gotowa w pierwszej połowie 2027 roku. W ramach tego zadania przebudowana będzie też obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego. Na ponad 6 kilometrach zyska drugą jezdnię.