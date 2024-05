Prezydent, poseł, dyrektor. Za co kochają swoje mamy

Zawsze to podkreślam, moja mama jest wspaniałą, ciepłą, serdeczną, piękną i umiejętnie wymagającą mamą trzech chłopaków. To ona ukształtowała we mnie wzorzec rodziny oparty na partnerstwie rodziców. Rodziny, w której dużo się rozmawia i wspólnie rozwiązuje problemy. To z rodzicami dzielimy do dziś pasje, bo to oni zaszczepili w moich braciach i we mnie miłość do sportu, ale nie z myślą głównie o sukcesach, ale jako fantastyczną formę bycia razem. Jestem wdzięczny mojej mamie za to, że nauczyła nas szacunku do wartości, zasad, drugiego człowieka, grzeczności i kindersztuby. To już może dziś zapomniane słowo, ale dzięki mamie w naszej rodzinie jego znaczenie świetnie rozumieją kolejne pokolenia.