Nie dostały się do rady miasta, ale trafiły do innej. Jakie były zasady naboru?

O tym, że powstała Bialska Rada Kobiet mieszkanki Białej Podlaskiej mogą dowiedzieć się z mediów społecznościowych prezydenta Michała Litwiniuka (PO). Zarządzenie w tej sprawie podpisał 21 listopada. Na pierwszym posiedzeniu członkinie wybrały swoją przewodniczącą - Joannę Chulińską, na co dzień nauczycielkę i wiceprezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jej zastępczynią została Emilia Denisiuk, urzędniczka z Ratusza, a sekretarzem Małgorzata Światłowska. Wszystkie trzy panie w ostatnich wyborach samorządowych kandydowały, choć bezskutecznie do rady miasta z komitetu obecnego prezydenta. Natomiast Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik urzędu jest w tym gronie pełnomocniczką prezydenta.

Nowy organ ma m.in. opiniować działania i projekty dokumentów programowych miasta w zakresie dotyczącym spraw kobiet, ale też polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, ochrony przed przemocą i aktywizacji zawodowej. Rada może też inicjować i wspierać akcje społeczne, szkolenia, debaty, konferencje, kampanie społeczne podnoszące świadomość społeczną w zakresie spraw kobiet.

Na sposób powołania członkiń tego gremium zwraca uwagę Andrzej Halicki, ekspert w dziedzinie prawa i autor wielu petycji skierowanych do urzędu. - Z zarządzenia prezydenta nie wynika w jaki sposób został przeprowadzony wybór oraz czy przewidziany jest otwarty nabór do tego podmiotu - zauważa. Jednocześnie przywołuje przykłady z wielu miast, m.in. Białegostoku, Wałbrzycha, Rzeszowa. Tam nabory do takiej rady są otwarte.

- Nabór kandydatek do rady kobiet powinien być demokratycznym procesem, umożliwiającym włączenie członków wspólnoty w sprawy lokalne. To powinien być standard działania samorządu, realizujący zasadę partycypacji, jawności i zaufania. Natomiast rozwiązanie, gdy to wyłącznie władza wyznacza członków takiego podmiotu może budzić wątpliwości. Mogą pojawić się również pytania jakimi kryteriami kierował się prezydent miasta - podkreśla Halicki.

Członkinie Bialskiej Rady Kobiet nie będą z tego tytułu pobierały wynagrodzenia.

Pełny skład: Anna Bodasińska, Joanna Chulińska, Anna Chwałek, Emilia Denisiuk, Beata Jasińska, Malwina Kielak, Natalia Klimkowicz-Lachowska, Karolina Krupińska, Anna Lewczuk, Małgorzata Nikolska, Krystyna Nowicka, Katarzyna Pietraszkiewicz, Anna Stolarczuk, Małgorzata Światłowska.